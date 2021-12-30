63岁《双天至尊Ⅱ》男星离婚了 1000万存款引热议

（北京讯）2021年未过，离婚艺人再添一个。这回是曾于1996年来新拍摄电视剧《双天至尊Ⅱ》的63岁中国男星于荣光。

近日，他的离婚协议被中媒曝光，35年的婚姻走到尽头。离婚协议书显示，于荣光与妻子王玉苓7月在北京的丰台区人民法院协议离婚，夫妻的共同财产已经分割完毕。

除此之外，一张两人的“民事裁定书”截图也被曝光，上面显示，王玉苓在6月2日向法院申请冻结于荣光名下银行5000万（人民币，约1060万新元）的存款。

被曝光的法律文书显示，夫妻二人的共同财产对半分，诉讼费用也是平均分摊。

据悉，王玉苓曾在邮电机关任职，父母都是国企干部。1982年初，王玉苓经相亲介绍认识于荣光，后者当时还是一个籍籍无名的戏曲演员，二人相恋4年后于1986年携手步入婚姻殿堂。

两人婚后育有一子，这么多年于荣光将家庭隐私保护得非常好，老婆儿子从未曝光过，网上仅有一张一家三口的合影。王玉苓一直在国企工作，为人很低调，连社交账号也没有；儿子也是一脉相承的低调，长大后也不进娱乐圈发展。

网上仅见一张于荣光一家三口的合影。（互联网）

于荣光这么多年也不传绯闻。6月中旬，当时妻子已经提出诉前财产保存，冻结了他5000万人民币存款，他曾转载一个粉丝的心灵鸡汤文，上写“虽日出于东方而落于西方，但喜欢你有开始却没有结局”，疑似抒发自己的心情。

外界不清楚两人离婚的真正原因，但对于两人维持了最后的体面，相对平静地结束35年的婚姻，共同财产和费用都是对半分，让中媒形容为“近年来明星纷纷扰扰离婚大战里的清流”。

网民对于他的千万元存款议论纷纷，有人说吃惊的不是他离婚，而是他有那么多财产。