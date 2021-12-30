《华灯初上2》上线 徐若瑄戏份不删

台湾夯剧《华灯初上》第2季今天上线，剧中饰演举足轻重的“光”日式酒店的前任老板“琼芳妈妈桑”的徐若瑄的戏份不减。

将在今天上线的第二季，除了延续上季的故事之外，最引人瞩目的是，日前卷入王力宏婚变的徐若瑄也将在这一季中轧上一角，饰演另一妈妈桑。

不过，最近卷入王力宏婚变，绯闻缠身，尽管连续三次发声明撇清，甚至商人老公李云峰也发律师声明力挺爱妻，但互联网上仍有不少网民“对号入座”，也因此，有不少网民对于徐若瑄出演《华灯初上》第二季，是否会影响整部剧的收视及口碑呢？剧集是否会如期上线？剧组是否会因她近日绯闻缠身而删减戏份？倘若戏份被删减，是否又会削弱了整部的剧情呢？

针对网民的疑问，剧组日前已经公开表示，《华灯初上》第二季将在今天准时上线，其戏剧总监制李志纬日前接受台湾媒体访问时也说，徐若瑄的戏份不会删减，他直言：“都已经准备好了等大家。”

根据日前释出的预告，徐若瑄在剧中说：“这个世界不可能什么都是你，有得到就会有失去”，也暗着了角色的动向。

另一方面，前天有传徐若瑄明年5月7日在台北小巨蛋举办演唱会或泡汤，她所属威威严娱乐昨表示：“演唱会是明年5月的行程，还不急，现在最重要的是，希望她多休息，所以还没和她谈到这件事，目前一切没有改变！而今天（昨天29日）起也会陆续恢复该有的广告投放，谢谢大家关心！”

霍建华 林心如 同台飙戏

和第一季一样，《华灯初上》第二季也找来多位大咖客串，包括王淨、曾敬骅、林柏宏、王静莹等人，其中最备受瞩目的是，林心如的丈夫霍建华也将在戏里和林心如对戏。

在第一季中，苏庆仪（杨谨华饰演）对来闹事的黑道说，她认识“桧木”，而霍建华就饰演“桧木”，第二季中他将出狱，并与饰演Rose妈妈桑的林心如有对阵的戏码，难得夫妻俩同台飙戏，必会增加剧集的精彩度。

《华灯初上2》可在Netflix观看。