艺人岁末回顾与展望 雅慧过去一年太难忘！

2021年即将步入尾声，岁末之际zaobao.sg请雅慧、陈泂江、陈楚寰和张哲通回顾过去，展望新一年。原来雅慧有一个多年来无法达成的目标，那究竟是什么？陈泂江最近出国才发现大家生活其实并没有恢复“正常”，他为什么有这样的感慨？陈楚寰为什么不再设新年目标？而张哲通明年的目标竟是：睡得好一点！

雅慧：受伤后领悟更多

雅慧去年岁末在健身时不慎拉伤腰部肌肉，这一伤，让她经历了很不一样的2021年。

她受访时说：“今年过得比往年快，不知道为什么。本来应该觉得很漫长，因为我花了几个月的时间躺在床上以及去做复健，但真的一眨眼就过去了，感觉做不够多东西来填满一年的记忆。”

腰伤令她错失《关键证人》的角色，让她倍感遗憾，但休养的过程也让她领悟了不少，“举步艰难的日子让我领悟到每走一步，每做一个动作都不是必然的，不能把一切视作理所当然，要珍惜。”她这一年最大的收获就是学会如何应付突如其来的变化，“计划永远赶不上变化。刚开始会很慌、很无助，让自己的心静下来后，才能够去应对难题。”

今年她因为腰伤加上疫情，戏剧产量比往年少了许多，让她大呼不习惯，“今年是我入行以来，拍最少部剧的一年，以往都是一部接一部地拍，但今年只拍了两部。”

但她对能够参与两部有意义的戏剧感到开心，第一部是以心理疾病为主题的《别来无恙》，第二部是即将要播出的温馨家庭剧《多年后的全家福》，“我一直很想当农夫，也很喜欢大自然，这部剧让我梦想成真。”生活各方面她也感到满足，“因为有足够的时间把身体调理好，把之前的疲惫一次过补回来。”

2022年来临之际她期许大家能快乐、健康、平安，“我没为新一年设立目标，这样才不会感到失望，就见机行事吧。”

她和好友们有一起倒数新年的习惯，“我们过去十多年都相约去卡拉OK唱high歌迎接新一年，但这两年因为疫情无法狂欢，感觉挺怪的。”她笑说或许会一个人在家听慢歌喝红酒，平静地倒数。

谈及新年愿望，她说：“我一直希望能找到演戏以外的热忱，却一直找不到，希望在新的一年里会有新目标。”

想知道雅慧用什么字来概括自己的2021年，以及展望2022年，请点击看视频

陈泂江：从变化中找快乐

陈泂江回顾过去一年时说：“我的2021年特别忙碌，一部接一部戏，一整年马不停蹄的拍戏。虽然很忙但我很感恩可以尝试不一样的角色和题材。我对工作满意，对生活也很满意，因为找到终身幸福了。”

2021年全球仍笼罩在冠病疫情的阴霾中，陈泂江感慨地说：“疫情和相关条例变化莫测，大家觉得习惯了，也'恢复'生活了，但我今年出国时才发现我们实际上没恢复生活，只是换了个方式生活。虽然很多事都变了，但我们还是可以从中找到快乐的。乐观面对一切会让自己和周边的人开心。”

对刚成为人夫的泂江而言，今年最开心莫过于能和心爱的人共结连理，最难忘的事则是到法国蜜月，“今年最大的收获应该是步入新人生阶段。因为真的很开心，内心深处或人生观有了莫明的改变。”

因为疫情的关系，今年大家一些简单的愿望如与家人朋友聚餐等，都难以达成，而对陈泂江来说，无法到外地工作也是遗憾之一。他希望来年疫情会好转，“世界少一些病痛，让大家的生活真正恢复正常。也希望我能保持开心的心态面对一切，做到正念幸福（mindfulness happiness）。”

陈泂江透露最近为新电视剧写了主题曲，“感觉很有满足感，希望今年除了戏剧，也可以有多一些音乐作品。”

他选择“新”这个字来概括自己的2021年，“今年在工作和生活都有新尝试和进入新阶段。而我会用‘乐’来展望明年，我们都没法预测2022年会发生什么事，但只要大家记得开心快乐，我相信会过得比较好。”

陈泂江今年完成了终身大事。（取自IG）

陈楚寰：遗憾无法出席哥哥婚礼

忙碌的工作让陈楚寰感觉这一年一眨眼就过去了，“大家都说忙碌的时间过得特别快，我绝对体会到了！”

陈楚寰今年初接演了《关键证人》，之后拍了《守护星》和《亲家、冤家做头家》，“我在《亲家》中第一次以福建话演戏，是新的尝试和挑战，非常开心也很感恩今年有机会尝试不同的角色，让我过得充实而忙碌。”

她今年最大的收获是入围《红星大奖》的十大最受欢迎女艺人，“这是我意想不到的，我入行有四年多了，这是第一次入围，虽然最终没有把奖项抱回家，但已经是对我非常大的鼓励和肯定。”

谈及今年最难忘的事，她说：“今年非常多喜事，我的哥哥、堂哥和好朋友都结婚了，我真的很替他们开心。唯一遗憾是我没有办法回马来西亚参加哥哥的婚礼，因为那时我在拍戏，时间上无法安排。”她只能通过视频和照片感受哥哥的喜悦，“虽然遗憾但没有关系，希望明年可以去探望他们。”

除了回家的心愿，陈楚寰也期许来年在演艺工作上有更多不同的尝试和挑战，“我一直以来的目标是让观众记得我的每一个角色，也希望他们认识并认可我是个可塑性高的演员，所以在新的一年里无论什么新挑战，我都乐意接受。”

陈楚寰往年都有设立目标的习惯，但2022年她决定顺其自然，“因为我发现疫情过后有太多无法控制和预知的事，计划赶不少变化。”但她透露自己有一件想做的事，“希望可以拥有自己演唱的一首歌，这是我一直以来的愿望。”

如果要用一个字形容过去的一年，她说：“我会用‘乐’，因为今年的行程排得满满的，可以参与那么多部剧，是非常开心的事。加上身边的人包括哥哥结婚了，让我觉得今年是很快乐的一年。”她以“顺”来期许新的一年，“希望工作顺利，也希望我可以顺利回家。”

陈楚寰今年拍了《关键证人》等三部剧。（新传媒）

张哲通：希望能出国充电

张哲通为2021年设的目标竟是睡好一点！他说：“最近换了张床确实有睡得好一点，那就希望2022年我工作依然忙碌，但还能忙里偷闲，休息时能真正的休息。”

他也期许明年能出国旅行，到陌生的环境好好充电，“不过得先回家一趟才出国，可是现在这个情况，还是待在新加坡比较安全。”

回顾今年，哲通感叹：“真的好快，感觉还没习惯2021年，就要开始倒数了。虽然这一年过得很快，但是工作挺充实的，诠释了好几个不一样的角色，也有机会上综艺节目当嘉宾，还学了几段舞蹈，做了很多东西。”

在《红星大奖》获颁“最佳新人奖”是张哲通今年最大的收获，而拍摄《肃战肃绝》则是他最难忘的事，“我的角色吸毒又坐牢，是（我演过）最多情绪戏的角色。”他期许新的一年里自己在演技上有更大的突破，对角色的掌控能更自如、细腻。

如果用一个字形容2021年，他选择“足”，“因为足够，知足，满足。而我会用‘正’这个字期盼来年，因为希望正念，正面，正能量。”