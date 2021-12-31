有人流产有人被指逃税 《歌手》八位冠军近况如何？

中国湖南卫视歌唱竞技综艺《歌手》曾在中国和新加坡掀起收视热度，两位前冠军最近不约而同上了新闻。

先是33岁的英国女歌手Jessie J（杰西卡）在社媒上发布一篇令人心碎的帖子，透露因为“人生苦短”，自己本来正在计划独自养育一个孩子，谁料最近在做第三次产检时被医生告知腹中胎儿已经停止了心跳。

曾经参加中国湖南卫视歌唱竞技综艺《歌手》并赢得冠军，拥有众多华人歌迷的她，引述澳大利亚诗人Şeyda Noir的一句话自我激励：“有时候爱也不足以让事请成功，那也没关系。这并不意味着你失败了。”（Sometimes love won‘t be enough to make it work, and that’s ok. It doesn‘t mean that you’ve failed.）

Jessie J说她一度无法控制自己的情绪，但她并不逃避悲伤，而是毅然按照原定计划，举行当晚在洛杉矶的演唱会。“可能有些人会认为我应该取消演唱会。但悲痛让我更加清楚地认识到，我从年轻时就开始唱歌，唱歌能给我带来快乐，充实我的灵魂，让我更加爱自己，这一点从未改变，所以这次我也必须以自己的方式来处理……不仅是为了观众，也是为了我自己和我失去的宝贝。”

她说：“怀孕本身就是一个奇迹，我永远不会忘记这段经历，我知道我还会再尝试一次。现在我还没有从震惊中恢复过来，悲伤像潮水一样涌来。但我知道我足够坚强，我会没事的，我也知道全世界有数百万女性感受过这种痛苦，甚至比这更糟。我和你们同在，你不是孤独的。”

韩磊（左）和Jesse J近期不约而同同上新闻版面。（互联网）

另一位是新闻人物是中国老牌歌手韩磊，他被前经纪人秦烺举报有“税务问题”。秦烺在声明中提到，已将部分整理出来的材料向国家税务机关进行了举报，同时更多的材料正在整理之中。“案件引发网民关注，但至今仍无结果。

随后韩磊友人回应媒体，之前韩磊与秦烺合作，双方其实并未签署任何协议，韩磊没有给秦烺任何书面的授权，合作的关系只是口头的，但秦烺作为经纪人，自然有责任处理好韩磊的税务问题；说韩磊偷税漏税，经纪人要付最大的责任。他说韩磊和秦烺的关系骤变，以至于撕破脸，主因是韩磊找了新的经纪人，让秦烺十分不满，于是“恶人先告状”，但有些事韩磊本人不方便回应。

这名知情人说：“我觉得韩磊本身也有问题，因为他没向秦烺支付一些报酬，说白了就是小气，但是秦烺通过韩磊的关系确实也挣了不少钱，他利用韩磊的名声接了好多项目，这是事实。”

秦烺则说，当时和韩磊虽然没有签署合作协议，但是经纪代理费是韩磊答应给的，“不然谁能白干那么多年？”后来韩磊通过参加《我是歌手》节目，事业进一步提升，秦烺曾向韩磊提出签合同，但韩磊不同意，和韩磊闹到现在的这个地步，原因就是该有的权益拿不到。秦烺称，韩磊现在的经纪人也是他介绍的。

从2013年《我是歌手》，到先后改名《歌手》《歌手当打之年》，八年系列在华人地区很受欢迎，从风光到落幕，捧出了八届冠军，其中三届是60后，三届70后，一届80后，一届90后。韩磊和Jessie J的近况如此，其他届的冠军又如何？

2020年第八季冠军：唯一新生代华晨宇

第八季变成《歌手·当打之年》，华人资深歌手不来，参加的都是年轻一辈，整体人气下滑。作为华语乐坛的新生代领军人物，华晨宇在争议声中打败萧敬腾、周深、毛不易，成了节目开播以来首夺冠的90后。但因为连续第二年被批缺乏惊喜，华晨宇既意味着传承，也宣告了结束，别具讽刺。他今年1月突然发文承认与张碧晨有一个孩子，并称两人将在无婚姻关系的前提下共同抚养孩子。尽管未婚有子的行为不符合他的纯真偶像人设，但毕竟是主动承认及负责，所以很快挺过事业危机。

华晨宇夺冠，既是传承，也是结束，别具讽刺。（视频截图）

2019年第七季冠军：大前辈刘欢

第七季，齐豫、龚琳娜都让人惊艳，但最终是当年56岁的刘欢摘冠。他的作品具有历史感和厚重感，声音又充满空间感和生命感，但结果也印证，节目七年来被视为讲究论资排辈，又偏重大陆自身歌手，所以比赛毫无悬念，让收视率持续下跌。一个在中国流行乐坛地位举足轻重的歌王，并不一定带得动流量，令人慨叹。

刘欢是中国资深实力派。（视频截图）

2018年第六季冠军：唯一外国冠军Jessie J

这一季，张韶涵再度展示“小身体大能量”翻红，但最大的惊喜是曾在伦敦奥运会闭幕式表演，并在中国举办演唱会的英国歌手Jessie J，一连打败汪峰、李泉、腾格尔、华晨宇，成为唯一一个坐上冠军宝座的外国歌手。中国粉丝根据她的中文译名，亲昵地称她为“结石姐”，并且开始嗑瓜，好奇她和美国影星Channing Tatum的绯闻。

Jessie J是《歌手》的首个外国冠军。（视频截图）

2017年第五季冠军：翻红天后林忆莲

这一季，向来作风低调的林忆莲和哈萨克斯坦歌手Dimash Kudaibergen（迪玛希）都是亮点，最终是那年51岁，首次参加真人秀的林忆莲，展现唱功胜出，事业再攀高峰。只是事业得意，情场却失意——她前年和小11岁的音乐人男友恭硕良传因有西班牙美女介入分手了。至于那年才23岁的迪玛希，更是首刮旋风的非华人歌手，高音被赞是民族天赋，过后还火到发了华语唱片。

向来作风低调的林忆莲难得参加真人秀。（视频截图）

2016年第四季冠军：也是翻红天后李玟

李玟、李克勤、张信哲、赵传等资深唱将对垒年轻世代的容祖儿、徐佳莹，阵容壮观，最终是在90年代已获封天后的李玟登顶第四季。再度翻红，发专辑，办个唱，却和林忆莲一样，事业情场无法两得意。去年，她频频被传离婚，后来总算熬过最艰难时刻。本季尽管战情精彩，节目收视率却开始下滑创新低。

李玟夺冠，重新展现天后神采。（视频截图）

2015年第三季冠军：重量级大姐大韩红

第三季，歌手继续年轻化，李荣浩、黄丽玲（A-Lin）、张靓颖、胡彦斌都来了，和资深的古巨基、李健、孙楠，以及本地唯一参加过节目的陈洁仪过招，最后毫无悬念地由藏族重量级大姐大韩红拿下第一。她以精湛唱功、纯净嗓音以及巨大的爆发力征服观众和对手；这一季节目也创下系列收视率最高纪录。已经上国宝神台的她，除了发唱片、录综艺，做慈善已成了主业。

韩红夺冠这一季，节目创下系列收视率最高纪录。（视频截图）

2014年第二季冠军：红了不上综艺的韩磊

这一季请来韦唯、张宇、动力火车、品冠等资深前辈，与周笔畅、张杰等年轻晚辈，同场竞技，还首度加入外籍歌手——马来西亚的Shila Amzah。结果资深的中国大陆蒙古族唱将韩磊以大气磅礴的唱腔夺冠，再火一把。他拒绝上综艺节目，但连续四年登上央视春晚，更为热剧《人民的名义》演唱主题曲。但真正出位的是亚军香港歌手邓紫棋，她以巨肺唱功，在华人世界爆红至今，成为新世代女歌手之冠，就是从这一步开始。

韩磊摘冠后不上综艺节目，事业方向和多数艺人不同。（视频截图）

2013年第一季冠军：唯一的组合羽泉

开播季邀请齐秦和林志炫等曾经大红大紫的歌手，在中国刮起怀旧风，全体歌手人气复涨，身价飙升，才有后来的系列。羽泉在最有悬念的一季称冠，成为综艺界宠儿，还办了巡回演唱会。不料四年后，成员陈羽凡与白百何离婚，一年后在组合成团20周年演唱会前夕由于吸毒被捕，从此出圈。受连累的胡海泉独自玩音乐，当导师，做主持，工作邀约不断，还参加爆款真人秀《披荆斩棘的哥哥》，但暂时难续羽泉时期的辉煌。