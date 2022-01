有人流产有人被指逃税 《歌手》八位冠军近况如何？

中国湖南卫视歌唱竞技综艺《歌手》曾在中国和新加坡掀起收视热度,两位前冠军最近不约而同上了新闻。

先是33岁的英国女歌手Jessie J(杰西卡)在社媒上发布一篇令人心碎的帖子,透露因为“人生苦短”,自己本来正在计划独自养育一个孩子,谁料最近在做第三次产检时被医生告知腹中胎儿已经停止了心跳。

曾经参加中国湖南卫视歌唱竞技综艺《歌手》并赢得冠军,拥有众多华人歌迷的她,引述澳大利亚诗人Şeyda Noir的一句话自我激励:“有时候爱也不足以让事请成功,那也没关系。这并不意味着你失败了。”(Sometimes love won‘t be enough to make it work, and that’s ok. It doesn‘t mean that you’ve failed.)

Jessie J说她一度无法控制自己的情绪,但她并不逃避悲伤,而是毅然按照原定计划,举行当晚在洛杉矶的演唱会。“可能有些人会认为我应该取消演唱会。但悲痛让我更加清楚地认识到,我从年轻时就开始唱歌,唱歌能给我带来快乐,充实我的灵魂,让我更加爱自己,这一点从未改变,所以这次我也必须以自己的方式来处理……不仅是为了观众,也是为了我自己和我失去的宝贝。”

她说:“怀孕本身就是一个奇迹,我永远不会忘记这段经历,我知道我还会再尝试一次。现在我还没有从震惊中恢复过来,悲伤像潮水一样涌来。但我知道我足够坚强,我会没事的,我也知道全世界有数百万女性感受过这种痛苦,甚至比这更糟。我和你们同在,你不是孤独的。”

韩磊(左)和Jesse J近期不约而同同上新闻版面。(互联网)

另一位是新闻人物是中国老牌歌手韩磊,他被前经纪人秦烺举报有“税务问题”。秦烺在声明中提到,已将部分整理出来的材料向国家税务机关进行了举报,同时更多的材料正在整理之中。“案件引发网民关注,但至今仍无结果。

随后韩磊友人回应媒体,之前韩磊与秦烺合作,双方其实并未签署任何协议,韩磊没有给秦烺任何书面的授权,合作的关系只是口头的,但秦烺作为经纪人,自然有责任处理好韩磊的税务问题;说韩磊偷税漏税,经纪人要付最大的责任。他说韩磊和秦烺的关系骤变,以至于撕破脸,主因是韩磊找了新的经纪人,让秦烺十分不满,于是“恶人先告状”,但有些事韩磊本人不方便回应。

这名知情人说:“我觉得韩磊本身也有问题,因为他没向秦烺支付一些报酬,说白了就是小气,但是秦烺通过韩磊的关系确实也挣了不少钱,他利用韩磊的名声接了好多项目,这是事实。”

秦烺则说,当时和韩磊虽然没有签署合作协议,但是经纪代理费是韩磊答应给的,“不然谁能白干那么多年?”后来韩磊通过参加《我是歌手》节目,事业进一步提升,秦烺曾向韩磊提出签合同,但韩磊不同意,和韩磊闹到现在的这个地步,原因就是该有的权益拿不到。秦烺称,韩磊现在的经纪人也是他介绍的。

从2013年《我是歌手》,到先后改名《歌手》《歌手当打之年》,八年系列在华人地区很受欢迎,从风光到落幕,捧出了八届冠军,其中三届是60后,三届70后,一届80后,一届90后。韩磊和Jessie J的近况如此,其他届的冠军又如何?

2020年第八季冠军:唯一新生代华晨宇

第八季变成《歌手·当打之年》,华人资深歌手不来,参加的都是年轻一辈,整体人气下滑。作为华语乐坛的新生代领军人物,华晨宇在争议声中打败萧敬腾、周深、毛不易,成了节目开播以来首夺冠的90后。但因为连续第二年被批缺乏惊喜,华晨宇既意味着传承,也宣告了结束,别具讽刺。他今年1月突然发文承认与张碧晨有一个孩子,并称两人将在无婚姻关系的前提下共同抚养孩子。尽管未婚有子的行为不符合他的纯真偶像人设,但毕竟是主动承认及负责,所以很快挺过事业危机。

华晨宇夺冠,既是传承,也是结束,别具讽刺。(视频截图)

2019年第七季冠军:大前辈刘欢

第七季,齐豫、龚琳娜都让人惊艳,但最终是当年56岁的刘欢摘冠。他的作品具有历史感和厚重感,声音又充满空间感和生命感,但结果也印证,节目七年来被视为讲究论资排辈,又偏重大陆自身歌手,所以比赛毫无悬念,让收视率持续下跌。一个在中国流行乐坛地位举足轻重的歌王,并不一定带得动流量,令人慨叹。

刘欢是中国资深实力派。(视频截图)

2018年第六季冠军:唯一外国冠军Jessie J

这一季,张韶涵再度展示“小身体大能量”翻红,但最大的惊喜是曾在伦敦奥运会闭幕式表演,并在中国举办演唱会的英国歌手Jessie J,一连打败汪峰、李泉、腾格尔、华晨宇,成为唯一一个坐上冠军宝座的外国歌手。中国粉丝根据她的中文译名,亲昵地称她为“结石姐”,并且开始嗑瓜,好奇她和美国影星Channing Tatum的绯闻。

Jessie J是《歌手》的首个外国冠军。(视频截图)

2017年第五季冠军:翻红天后林忆莲

这一季,向来作风低调的林忆莲和哈萨克斯坦歌手Dimash Kudaibergen(迪玛希)都是亮点,最终是那年51岁,首次参加真人秀的林忆莲,展现唱功胜出,事业再攀高峰。只是事业得意,情场却失意——她前年和小11岁的音乐人男友恭硕良传因有西班牙美女介入分手了。至于那年才23岁的迪玛希,更是首刮旋风的非华人歌手,高音被赞是民族天赋,过后还火到发了华语唱片。

向来作风低调的林忆莲难得参加真人秀。(视频截图)

2016年第四季冠军:也是翻红天后李玟

李玟、李克勤、张信哲、赵传等资深唱将对垒年轻世代的容祖儿、徐佳莹,阵容壮观,最终是在90年代已获封天后的李玟登顶第四季。再度翻红,发专辑,办个唱,却和林忆莲一样,事业情场无法两得意。去年,她频频被传离婚,后来总算熬过最艰难时刻。本季尽管战情精彩,节目收视率却开始下滑创新低。

李玟夺冠,重新展现天后神采。(视频截图)

2015年第三季冠军:重量级大姐大韩红

第三季,歌手继续年轻化,李荣浩、黄丽玲(A-Lin)、张靓颖、胡彦斌都来了,和资深的古巨基、李健、孙楠,以及本地唯一参加过节目的陈洁仪过招,最后毫无悬念地由藏族重量级大姐大韩红拿下第一。她以精湛唱功、纯净嗓音以及巨大的爆发力征服观众和对手;这一季节目也创下系列收视率最高纪录。已经上国宝神台的她,除了发唱片、录综艺,做慈善已成了主业。

韩红夺冠这一季,节目创下系列收视率最高纪录。(视频截图)

2014年第二季冠军:红了不上综艺的韩磊

这一季请来韦唯、张宇、动力火车、品冠等资深前辈,与周笔畅、张杰等年轻晚辈,同场竞技,还首度加入外籍歌手——马来西亚的Shila Amzah。结果资深的中国大陆蒙古族唱将韩磊以大气磅礴的唱腔夺冠,再火一把。他拒绝上综艺节目,但连续四年登上央视春晚,更为热剧《人民的名义》演唱主题曲。但真正出位的是亚军香港歌手邓紫棋,她以巨肺唱功,在华人世界爆红至今,成为新世代女歌手之冠,就是从这一步开始。

韩磊摘冠后不上综艺节目,事业方向和多数艺人不同。(视频截图)

2013年第一季冠军:唯一的组合羽泉

开播季邀请齐秦和林志炫等曾经大红大紫的歌手,在中国刮起怀旧风,全体歌手人气复涨,身价飙升,才有后来的系列。羽泉在最有悬念的一季称冠,成为综艺界宠儿,还办了巡回演唱会。不料四年后,成员陈羽凡与白百何离婚,一年后在组合成团20周年演唱会前夕由于吸毒被捕,从此出圈。受连累的胡海泉独自玩音乐,当导师,做主持,工作邀约不断,还参加爆款真人秀《披荆斩棘的哥哥》,但暂时难续羽泉时期的辉煌。