配合两人“鬼上身” 陈天文喊苦

《灵医》对手演员要演鬼上身，陈天文不得不配合要演两遍，直喊空前辛苦。

艺人陈天文最近在拍摄灵异题材的《灵医》，《灵医》是正在热播中的《21点灵》的系列剧，剧中他出演一名香烛店的老板香叔。

他受访说，拍这部戏虽然顺利，但空前辛苦。原来他出演的角色需要和演鬼上身的林慧玲以及陈政序搭戏，当对方两人演鬼上身的戏份时，自己不得不要演两次。

陈天文透露，虽然自己出演的香叔不是主角，但却是故事不可缺少的角色。剧中他被老婆陈慧慧嫌弃守着香烛老店没出息，2人因此离婚，儿子陈政序长大后，他希望孩子能搬回香烛店小住，结果回来的第一天就意外死亡了，变成失去记忆的亡魂游荡在香烛店。前来租房的林慧玲有阴阳眼，从而让失去记忆的儿子和父亲再次相认。

他表示，那些相认的镜头，由于是陈政序要上林慧玲的身，因此陈政序要演一遍，林慧玲也要演一遍，作为搭戏的他则要演两遍。在演第二遍的时候，要根据第一遍的动作来做，幅度不能相差太大。

此外，剧中儿子和父母相认场面很凄惨，大家要哭得稀里哗啦的。

陈天文也说，由于故事大部分都发生在香烛店里，因此剧组在本地租了一间香烛老店来拍摄。

有意思的是，香烛店的生意并不会因拍摄而受影响，老板照样营业。剧组只是取景一个角落来拍摄，如果有顾客上门，就会暂停让老板做生意。

首次出演香烛店老板，陈天文表示角色很新鲜。不过自己并没有去模仿取景的香烛店的老板，在造型上也很普通，像普通人一样穿短裤、T恤和拖鞋。

至于这次和他演对手戏的几位演员，他认为找陈慧慧来演非常好，她拿过最佳女配角，在角色拿捏方面做得很好。对演自己儿子的陈政序则另眼相看，认为他能在很短时间里把感情发挥出来，是一名很有潜力的新人。

共15集的《灵医》明年4月15日将在meWATCH上线。

怀念拍《空军》的浪漫和震撼

陈天文最近和陈之财、王昱清等人一起参加综艺节目《欢喜大世界2》，畅谈30年前拍摄经典剧集《铁警雄风》、《空军》的趣事。

陈天文回忆说，当年在《空军》中出演战斗机机长，有一场夜戏是在空军基地的跑道拍摄，为了营造下雨的感觉，当时剧组出动了两辆消防车，往车顶上喷水，旁边则打上灯光。他感叹说，那种感觉很浪漫，也很震撼，过了这么多年，依然不能忘记这种场面。

他也感叹，很怀念过往的拍摄，因为现在根本没有这样题材的剧集了，也不会用这样的设备来拍这么美丽的场景。他表示现在可以用电脑制作出这样的场景，不需要实景拍摄了。

最新一期的《欢喜大世界2》将于本周日晚9点在8频道播出。