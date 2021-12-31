梅艳芳逝世18周年 梅迷献花情不变

（香港讯）昨天是已故一代歌后梅艳芳逝世18周年的忌日，梅迷昨晨分别到省善真堂、大屿山海会塔及尖沙嘴星光大道梅姐的铜像前献花悼念。

梅艳芳歌迷会干事Candy受访表示每年10月10日（生忌）及12月30日（死忌）都会前来拜会偶像。Candy指入戏院欣赏了传记电影《梅艳芳》7次，每次都会看到眼湿湿，并大赞女主角王丹妮好努力诠释：“带来好多回忆，也觉得团队好用心，搞了好多宣传，令大家永远记得她，对这部电影没有失望。”

“梅迷”Winnie就说看了这部电影近10次，她坦言首次看都有点儿抗拒，因为觉得偶像是无人可代替，但之后越看越投入。

她指今年有传记电影《梅艳芳》，令更多人更挂念她。也说为延续梅艳芳行善精神，今年捐款5万港元（约8700新元）至慈善机构，另外，中国内地歌迷都有自发性做善事。

另一方面，“芳心荟”副会长Eva和Connie昨午与10多名梅迷带备横额、气球及鲜花到尖沙嘴梅姐的铜像前合唱《歌之女》致敬。梅迷中有两名“00后”的年轻一辈，她们说欣赏《梅艳芳》后便喜欢梅姐。

Connie称电影令“梅艳芳”名字有好大回响，让年轻人认识和知道有个姐姐好厉害，延续梅姐大爱精神。她们指昨晚也有纪念活动，会去铜锣湾某戏院重温电影《朝花夕拾·芳华绝代》。

提到后年是梅姐逝世20周年，她们会筹备不同纪念活动，其中构思集合一班年轻人以Busking形式演绎偶像金曲。

《梅》请公众免费搭电车

传记电影《梅艳芳》制作公司昨天也邀请全港市民免费搭电车，女主角王丹妮及导演梁乐民都有现身与广大市民搭电车同乐。

电影《梅艳芳》自11月中上映至今累收逾6000万港币（约1040万新元）票房。王丹妮认为电车活动好有意义，秉承梅姐的大爱精神。她说收到很多私讯，得知有些人在生活或工作上遇到低潮，透过电影找回初心努力向前，证明电影带出正能量。

粉丝在香港多个地点拜祭梅艳芳。（网络）

传记电影《梅艳芳》制作公司邀请全港市民免费搭电车。（网络）

袁咏仪连续11年悼念

12月30日凌晨，袁咏仪晒出梅艳芳在世时候的芳容，并问候道：梅姐，你好吗？

这张照片应该是梅艳芳比较年轻时候的旧照，眼神清澈。粉丝们纷纷评论道：“她一定过得很好，她一定也希望你过得好，就知道你一定会记得！”

据悉，这已经是袁咏仪连续第11年在12月30日发文悼念梅艳芳。