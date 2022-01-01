周迅称“没资格”谈婚姻话题 杨丞琳被求婚时“边叫边哭”

（综合讯）中国女星周迅2020年与前夫、美籍华裔演员高圣远离婚，结束六年夫妻情；近日周迅在综艺节目上谈论过往情史，认为自己经历了几段感情后，才发觉对自己其实不够了解。

艺人柳翰雅（阿雅）与周迅共同主持综艺节目《很高兴认识你》，在第二季新一期节目中，两人与女星杨丞琳到一家婚纱店聊天。谈到婚姻话题，周迅先是尴尬深吸一口气，接着说“不要问我好不好，我很向往但我没资格”，接着杨丞琳说起结婚前妈妈有提醒，婚姻就像是一场赌注，不论男女婚前婚后都可能改变，一番话让周迅很有感触，自揭过去交往的对象父母其实都不会反对，不论是遇到谁都支持她去经历感情的酸甜苦辣，而她在经历感情后才发觉，自己其实并不了解自己。

周迅接着自曝，她在认识一个人后，不太会花时间分析对方就直接坠入爱河，反省后认为如果未来想要有更好的感情，就必须有所学习；她也说了自己的择偶条件，除了外形要符合自己的审美观，还喜欢有才华、诚实、幽默和责任感特质。

杨丞琳则分享自己当年被李荣浩求婚时“一边尖叫一边哭”，她说即使自己演过求婚戏，但当事情真正发生时还是相当激动。她大赞男方心思细腻，可以很自然地记得她喜欢吃什么，让杨丞琳相当倾心，而李荣浩也是少数能让她放心示弱的人，这让周迅直呼：“有能让你示弱的人，是非常好的事。”