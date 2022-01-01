罗志祥复出阿嫲哭了 网叹：一夜洗白

罗志祥因遭前女友周扬青狠撕，演艺工作停摆一年多，终于在去年下半年正式复出，除了推出单曲，昨晚还担任家乡花莲跨年晚会压轴，网上瞬间吸引超过20万人抢看，话题性和讨论热度碾压台北和其他城市晚会的大咖歌手。

从上个月1日开始减肥，一个月内瘦下近10公斤的他，把晚会节目当成个唱在准备，足见他对这场演出的重视。

他一连唱跳《够了》《一支独秀》《爱投罗网》《精武门》等歌曲，约20分钟的舞曲完全没停歇，一口气唱跳到尾，诚意十足。

浑身汗水的他，还冲下台和歌迷拍照，最后离场前更深深向全场三鞠躬，表达他对家乡花莲、在场观众给予他重新出发舞台的满满感激。

罗志祥复出在花莲跨年，演出备受好评。(互联网）

他过后透过经纪人分享心情：“上台前看到了很多人给我鼓励加油……再听到观众的尖叫声，我在台下真的差一点要哭了，那种心情我无法用言语形容，很开心我最爱的舞台回来了，也很开心我又可以在台上大喊尖叫声……谢谢花莲，谢谢我的家，也谢谢大家愿意再看我的表演！”

观看的网民更是从一开始酸他，到后来也纷纷为他敬业演出及气场感到佩服及感动。

他的面簿涌进大批歌迷留言，上千笔鼓励打气，一扫之前留言冷清的情形：“42岁还能跳成这样”“撇除私事不说，真的好猛，看你的表演，果然有演唱会的水准”“看到你表演，鸡皮疙瘩起了一身，感动”“希望你能改掉不好的习惯，亚洲舞王，欢迎归队”，让人惊叹，罗志祥靠一个表演，一夜洗白了！

罗志祥高龄90岁的外婆，昨晚半夜不畏冷风，在家人陪同下也亲自前往现场给予支持，更一度激动落泪，画面动人。看到阿嬷落泪，罗志祥立刻贴心蹲下安慰，还赶紧说笑话逗乐老人家：“哎呀干嘛，干嘛哭！90岁了耶，我阿嬷要90岁了耶，感觉像26岁。”接着他也不忘跟妈妈视讯报平安。