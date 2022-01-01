跨年悲喜讯接力 Betty White走了 许孟哲再迎宝宝

（综合讯）全美家喻户晓的“黄金女郎”Betty White，在2021 年的最后一天，在家中寿终正寝，享耆寿99岁，离她满100岁只差17 天。

她生前以1985年到1992年间播出的《黄金女郎》（Golden Girls）最为人熟知。她在电视圈工作长达80年，曾是健力士纪录最长青电视事业保持人。

她的经纪人向媒体发声明：“尽管Betty本来要满百岁，我认为她将永远活在大家心中。我不认为她会害怕死亡，因为她一直想与最爱的丈夫Allen Ludden在一起。她深信总有一天她会再见到他。”

美媒报道她是在美国时间周五早上约9点半前过世，据悉她身体状况良好，没有急性疾病也没有慢性病，她在疫情爆发后就很少出门，初步判定是寿终正寝。

她在欧美观众的记忆中，一直是温暖、讨喜的电视代表明星。她40年代刚入行时先从电台开始，1949年进入电视圈，到了1973年年过半百，才在《玛丽泰勒摩尔秀》（The Mary Tyler Moore Show）的喜剧演出中崭露头角，大器晚成。 她的事业倒吃甘蔗，1985年演出《黄金女郎》，以风趣幽默的老奶奶形象，大受欢迎。她多年来共演出115部影视作品。

她一生中曾获5座艾美奖肯定，也曾获演员工会奖，甚至曾获葛莱美音乐奖。

许孟哲元旦报喜，即将变成一家四口。（面簿）

另一方面，“5566”成员许孟哲和老婆赵孟姿去年7月喜获女儿抖姐后，在2022年第一天再向大家报喜，即将变成一家四口。

许孟哲在社媒贴出宝宝超音波照片，并发文说：“其实每年的新年新希望都差不多，希望身边的所有人都可以健健康康，跟家人、朋友都可以开开心心的陪在彼此身边。2020的时候增加了一项，我和孟孟可以在抖姐成长过程中好好的陪她长大，带她认识这个世界。2022…稍微再调整一下，希望……我们一家四口都能健康、快乐地渡过每一天，抖姐叫着叫着真的要当姐姐了。”

粉丝纷纷涌入恭喜。