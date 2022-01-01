昨晚是跨年，本地艺人纷纷在社媒总结过去的一年以及展望新的一年。记者采访了5位本地艺人，分享他们的跨年夜以及新年寄语，在疫情笼罩下的第二个新年，大家都盼望疫情能早日结束。

黄炯耀盼疫情快过去

黄炯耀昨晚在邻居家跨年，他表示，邻居本来就是好朋友，最近搬来当邻居，昨天是新居入伙，两家人一起跨年。

新年寄语：大的宏愿是希望在新的一年疫情能赶快过去，大家能恢复以往正常的生活，可以自由出国。比较小的愿望是希望一家大小能健健康康，快快乐乐的生活。

陈泓宇新的一年要开心

陈泓宇前阵子一家大小返乡，最近一个人回来本地，太太和孩子则都还在马来西亚，因此昨晚和朋友吃晚餐一起过年。他表示，今年庆祝新年没有太多喜庆，因疫情关系，外面人多也较为危险，因此吃完晚餐就回家了。

新年寄语：新的一年，希望把旧的一年的不开心的事情抛到脑后，把开心的事情从2021年带到2022年，继续延续下去。也希望大家开开心心，健健康康，照顾好家人，照顾好自己。



黄炯耀在邻居家跨年。（网络）

陈泓宇希望把旧的一年的不开心的事情抛到脑后。（网络）

郭亮望接更多工作

郭亮像往年一样，要主持新传媒的跨年直播晚会Lets celebrate 2022，因此会在节目中陪伴观众。

新年寄语：希望疫情快点过去，大家能恢复正常的生活，至于个人，希望接演更多戏剧作品和主持综艺节目，也希望自己在工作上有更多机会和表现。

陈邦鋆望常见到家人

从台湾返新拍戏的陈邦鋆表示，昨晚会在工作中孤单度过，他最近开设了密币游戏公司，因此比较忙碌，会选择元旦晚上和父母以及弟弟吃饭庆祝。

新年寄语：希望疫情好转，2022年可以平平安安，工作顺利，不用跟亲人分开，能常常见到自己的家人和爱人。

阳光可乐想回马探亲

因为家人都在新山，阳光可乐在亲戚家过新年，也会约Ah Girls一起看电影。阳光可乐最近参与的贺岁片《女兵外传》刚杀青，正在拍MV，也因此认识了一帮Ah Girls。《女兵外传》将于农历大年初一上映。

新年寄语：新年愿望是身体健康，事业顺利，如果允许的话，最想回新山看望家人，她表示已2年没回家了。

郭亮希望疫情快点过去。（网络）