金素妍终于首赢宋慧乔 SBS颁奖礼一路哭上台

（首尔讯）韩国三家主要电视台的年度颁奖礼近日陆续举行，昨（31日）晚举行的“SBS演技大赏”，最高荣誉“大赏”由《Penthouse上流战争》金素妍（Kim So-yeon）打败宋慧乔（Song Hye-kyo）夺得。首度获奖的她与宋慧乔曾在《顺风妇产科》中打架，电视台特地剪辑两人的枕头战画面播出，娱乐观众。金素妍听到名字被念时，控制不住眼泪，从台下就一路哭上台。

颁奖礼上公开金素妍（右）和宋慧乔在《顺风妇产科》的打架画面。（视频截图）

她哽咽地说：“28年前我从临时演员开始，就是演SBS的作品，现在在SBS获得这么巨大的奖，真的不敢相信。我不知道有没有资格拿这个奖，觉得又抱歉又惭愧。”她感谢同剧的导演与编剧，更一一唱名其他演员，说，“只有我站在这里我感到很抱歉，也很感谢很想念。”并感谢老公。

颁奖礼在播完宋慧乔与金素妍的枕头打架画面后，接着宣布金素妍的奖，似乎表示金是最后赢家，让观众觉得有趣。

另外，同一晚举行的“KBS演技大赏”，大赏由《绅士与小姐》的智铉寓（Ji Hyun Woo）拿下。2022年即将迎来出道18周年的他，2012年与刘仁娜（Yoo In-na）合作《仁显王后的男人》爆红，之后未能再创事业巅峰。直到2021年主演《绅士与小姐》，他才拿到演员生涯中的第一座大赏，让他很感动。