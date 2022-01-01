与本地观众一起跨年倒数 郑欣宜Mirror一头一尾掀高潮

“香港跨年倒数演唱会”昨晚（31日）在香港西九文化区艺术公园举行，新加坡观众首次可以透过zaobao.sg的直播体验“身临其境”，和香港现场观众一起跨年。

在灯火灿烂的维多利亚港背景下，演唱会请来一众香港人气歌手表演，星光熠熠。打头阵出场的是近年在香港人气越来越来高的郑欣宜，她通过一曲《@princejoyce》呈现劲歌热舞炒热全场。

之后登场的是Mirror组合成员卢瀚霆，他搭配一身蓝白出现，跳唱“Megahit”，把观众的热情又推上一层。来自马来西亚的李幸倪在香港发展也越来越好，目前在新晋女歌手中算是数一数二，她带来的《喘息空间》又是一轮快歌热舞，让人听得差点无法喘息。

接着轮到Mirror另一成员江𤒹生出场，演唱《金星女孩》，带领观众慢慢进入抒情环节。另一名新晋人气女歌手AGA江海迦通过“Wonderful U”和“So Called Love Song”两曲表现温柔的魅力，还露一手钢琴才华。

高潮当然是在倒数迎接2022年后，香港当前最红的偶像组合Mirror压轴出场，在台上跳唱《12》等多首热曲，让歌迷尖叫到失声。其他参演歌手还有歌迷众多的冯允谦与许廷铿。

意犹未尽的歌迷，可通过联合早报面簿或早报生活娱乐面簿重温演唱会。