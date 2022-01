本周影评

近来Netflix仿佛中了登山热似的,几乎在同一时间推出两部同为2021年出品的,有关登山的片子。一部是前身为日本小说及漫画的法语动画片《神之山巅》(The Summit of the Gods),一部是纪录片《征服14座高峰:凡事皆可能》(14 Peaks: Nothing is Impossible)。

这两部都对顶级登山者超凡的体能和毅力予以致敬,在淡彩轻描间令人不禁对直冲人类身心极限的自我锻炼者万分佩服。然而,《神》和《征》在思想上又存在非常尖锐的差异,让我们看到了“挑战顶峰”背后两种不同的人性面向。

众擎易举·独造高峰

《征》呈现在登山界原本默默无闻的尼泊尔人尼姆普贾(Nirmal Purja)2019年响响亮亮地打破世界纪录的壮举——7个月内征服全球最高的14座山峰!且不论这些山峰每座高度都在海拔8000米以上,攀爬过程必然进入严重缺氧的所谓“死亡地带”,凶险无比,单看历史上第一位爬遍14峰的知名登山家雷诺梅斯纳 (Reinhold Messner)当年花了整整16年才能完成,雄心万丈的尼姆普贾,成就有多么惊人,自不待言。

有这样的题材,片子容易沦为造神颂歌,打磨个人光环。可喜的是,《征》始终将个人成就联系集体。片中的尼姆普贾反复提到他是为尼泊尔而攻顶,能完成壮举全靠有了不起的团队。他批评那些登上珠穆朗玛峰的西方人老爱说:“要感谢雪巴人(Sherpa),因为靠他们的支援才上得去。”他提醒观众:那一个个冒着生命危险帮助大家攻顶成名的雪巴人都是有姓名的,好不好!《征》的一大基调,就是与他人共享成功的荣耀与喜悦。

格调严肃的动画片《神》则正好相反,凸显了深重的孤独,绵绵无尽的悔恨,还有因“时不我与”而害怕遗憾的心情。

当一个有志者努力认真地去追求崇高的目标,却发现本来以为皆属同道中人的队友们论热忱,论投入,论能力都远远不如自己的时候,能怎么样?“队友”尚且如此,平日那些同占时空又绝不同轨的同学、同事、家人就更不必说了。

等到有同等热情又敢投入的人终于来了,偏偏又是实力不足,只会构成累赘;搞到最后,在人生的“死亡地带”中,只剩下一个全无联络的对手作为遥遥相惜相励的对象,又能怎么样?无奈,“无言独上西楼”是被逼出来的。长年累月自我鞭策、自我要求,一个人默默坚持之际,世俗中哪里还有知己?不得已,最后的伟大成就不需要别人认可,天知地知,山知我知,真的也就够了,这就是《神》的悲啸。

极峰之圣境

遥想《神》提到的真实传奇人物乔治马洛里(George Mallory),他当年被问及为什么要爬珠穆朗玛峰,答复仅是:“因为它就在那里啊。”这就是断绝得失与因果的所谓“活出绝对性”(living in the absolute),令人无限神往。

《神》的剧情在精神上与此相通,从一个历史谜团开始,以(世人眼中的)另一个谜团结束,神而明之地暗示世人关注的“真相”根本不重要——借用古代哲人的话来说,正是“以道观之,若存若亡”。

跟《征》比起来,《神》更叫我沉吟不已,在一年终逝,一年复始的当儿,很能激励我向自己重申毕生大志的悲壮性。记得意大利登山者兼思想家尤利乌斯埃佛拉(Julius Evola)曾经批评现代人参与所谓登山运动,不断寻求打破纪录或提升危险性,不过是如瘾君子般不断追求感官刺激,绝不足取。

埃佛拉进一步说明:真正有内涵的登山行为,是将“高山”的隐喻和实境内外统一起来,在肉体和灵魂两个层面同步进行自我克服和自我超越,一步步切切实实地超脱恐惧、疲累,以及趋吉避凶的自保心态,专注于眼前的危机和前进路径,而时刻活在当下,通过严酷的自律,最后达到“超乎言语的解放,有如太阳般的孤寂与沉静”,成就“净化、觉醒和超然的重生”。

“神之山巅”之所以叫作“神之山巅”,至此昭然。谁愿意到那片清冷澄明的净土,与今古十方的见道者相会?请算我一份。