本地电影人百万打造 阿莲变天使

（左起）《阿莲天使》出品人孙魏克，导演王艳宾与编剧许声亮。 （受访者提供）

本地星马仔电影制作有限公司于三年前成立，多参与投资国产片，包括今年的贺岁片《女兵外传》，不过，《新明日报》记者日前访问星马仔电影公司出品人孙魏克，友善健谈的孙魏克向《新明日报》透露，将投资百万拍摄一部搞笑动作电影，片名《阿莲天使》！

一听“阿莲”就知充满浓浓的新加坡特色，《阿莲天使》以女性故事为主导，灵感来自好莱坞电影《霹雳娇娃》，导演是有“狮城赵文卓”美誉的有型男星王艳宾，编剧许声亮透露“会走嬉笑怒骂风格”。

“发起拍《阿莲天使》的总顾问是马玉成，他想为新加坡电影尽一分力！”孙魏克说马导中国发展多年，拍过100多部电影、30多部连续剧；他最为人熟知的另一个身份是，影后杨雁雁的丈夫。

选角颠覆外界想象

由于影片走“非一般”内容，《阿莲天使》非想象中貌美如花辣妹，“她们或颜值不高、所受教育有限，也不是家庭里受宠的公主，相反，她们的身世背景都有遗憾（比如？）比如仔单亲家庭成长的女生......”

单在外形选角上就颠覆外界想象，诸如天使既定印象的修长美腿，《阿莲天使》见到的却是五短身材......

“主角从际遇上看，都是生活输家，但她们具备一颗善良与正义之心，同样能成为人民英雄！”孙魏克说。

“阿莲”演员卡士从网红挑选，孙魏克不讳言看中网红的流量，因为在网络世界里，他们独当一面。

问起卡士，孙魏克透露：“一个是参演《女兵外传》的网红黄湘淋，另一位则是蔡嘉航，男星则是马一朵，也是网络红人。”

黄湘淋可说星运亨通，拍完《女兵》片将再接拍《阿莲》，孙魏克就是看中她的大喇喇作风。

由于导演王艳宾最擅长动作场面，《阿莲》肯定得开打，问起王艳宾，他表示动作约40%，“但必须以故事为本，不为动作而动作。”

《阿莲天使》女星之一蔡嘉航。 （受访者提供）

马一朵是网络红人。（受访者提供）

将“阿莲”风吹到各地

拍动作片最“烧钱”，《阿莲》不过是个开始，孙魏克希望结合电影合伙人的圈内人脉，将《阿莲》风除了狮城，也“吹”到菲律宾、泰国、越南、中国大陆、香港，动作将随着跨地域“升级”，第一部《阿莲》着重故事性，一步一步来。

擅长动作设计的导演王艳宾透露，演员参演《阿莲》将花两个月时间恶补动作，“至于角色塑造，应该不会离开他/她本人太远，毕竟他们在网络世界已有自己的人设，改变太大担心他们应付不来。”

电影人也插一脚客串

星马仔电影人为《阿莲》粉墨登场！

据悉，孙魏克是出色音乐人，或为《阿莲》玩音乐现身，外形带有喜感的许声亮将饰演“阿莲”的单亲爸爸：“他也是个怕事的便衣警察”，孙魏克笑说。推编剧声亮演“怕事警察”，也对，角色如何拿捏，没人比编剧清楚。

王艳宾当导演已分身乏术，但众口一词拱他走到幕前客串一角，艳宾只能无奈答应，纵观外形，艳宾可诠释类似向华强在《赌神》里的“龙五”角色，另一名星马仔创始人林艾霖也将参演一个角色。

问起《阿莲》开镜日期，导演王艳宾透露计划在虎年春节后开拍，预计拍一个月。