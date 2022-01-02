孙雪玲创作抗疫公益歌曲 文章央视节目献唱

人在北京，实力派唱将文章在央视节目高唱孙雪玲政务部长创作的抗疫公益歌曲《再度启航Take Flight》！

据悉，《再度启航Take Flight》公益歌曲出自我国教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲与另一半之手，是一首为全世界抗疫加油的一首歌，这首的MV版本由吴家慷主唱，善济医社透过这首歌传递关爱，光明，正能量。

昨天是2022年第一天，记者欣喜接到来自文章于北京的新年祝福，彼此寒暄一番，问起动向，他透露人在北京几个月，一直为录音和央视节目录影而忙。

语气很爽朗的文章说：“到北京已经几个月了，5日要马上发行新歌叫《巨龙中国梦》，春节受到金沙晚宴邀约演出，不过，因为疫情持续，演出还没完全确定。”

文章透露，今年元宵节将在美国度过，因为他将和叶丽仪携手在拉斯维加斯举办演唱会。

因为疫情，文章直言已有两年没办演唱会了，“希望2022年是美好一年的开始，哈哈哈！”

《新明日报》记者问起他为央视录制的节目，文章表示：“我最近在央视录的几个节目，其中两个节目会在春节期间全球播出，我想新加坡可能也会收看得到，其中一个节目叫《环球综艺秀》，我和俄罗斯一位女歌手合唱我的经典作品《故乡的云》，另外一首是新加坡教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲和丈夫写的一首抗疫公益歌曲，歌名《再度启航Take Flight》；还有另外一个节目是向所有上过央视春晚的歌手致敬的节目叫《致敬春晚》。”

或回狮城和家人过春节

文章不只歌唱得好，圈内人脉与人缘都好，“因为大家合作愉快，央视有邀请我当节目主持，目前还在讨论阶段。”

既然工作都在北京，今年会在北京过年对吗？新年愿望是什么？

文章说：“有可能回新加坡和家人过春节，新年愿望就是早日恢复正常生活，可以有个随时说走就走的旅行！”

随时说走就走？心无挂碍，放眼疫情年代，不知是多少人梦寐以求的事。

记者问文章，此趟去了北京多久？他需要隔离多久呢？跨年怎么度过？

他告诉记者：“我8月去上海，隔离28天才可以到北京，所以9月底才抵达北京。”他说，跨年只是安安静静吃个饭，然后在他家门口的小酒馆和居住北京的外国朋友聚聚，感受一下倒数的热闹气氛。

文章昨天和制作专辑的伙伴聚餐，新年来了，他说北京到处堵车，街上一片闹腾！

抗疫公益歌曲《再度启航Take Flight》（摘录部分歌词）

作曲：孙雪玲、吴家慷 作词：二十一君

这场狂风 打伤了翅膀 但是我不想 放弃飞翔

静静安放 心中所有的悲伤 我和你还将 跨越海洋

大雨茫茫 遮挡了方向 但是我不想 放弃远方

带着他们没有完成的梦想 我和你还将 飞向太阳

再度启航 再度千里 再度与你 载着勇气

再通向远方 再迎接光芒 伴着云飞翔 伴着你飞翔

再度启航

再点燃希望 再升腾力量 新的梦飞翔 新的我飞翔

再度启航

我们生长 在这孤独的土壤 磨难却更让 我们坚强

这里曾经绽放 多少的荣光 从来不会向 命运投降

再通向远方 再迎接光芒 伴着云飞翔 伴着你飞翔

再度启航

再点燃希望 再升腾力量 新的梦飞翔 新的我飞翔

再度启航

再度启航

当天空漆黑 以为前方再没机会

但心中的火焰 绝不会灭 也不会后退

再通向远方 再迎接光芒 伴着云飞翔 伴着你飞翔

再度启航