谭俊彦林夏薇封无线视帝后

无线《万千星辉颁奖典礼2021》今晚（1月2日）举行，谭俊彦、林夏薇分别凭《换命真相》《七公主》封视帝后。

今天庆祝结婚七周年的谭俊彦双喜临门，除了勇夺视帝，他还摘下“马来西亚最喜爱TVB男主角”“最佳衣着男艺人”，共抱走三个奖项。至于视后大热锺嘉欣则凭《星空下的仁医》摘下“马来西亚最喜爱TVB女主角”。

陈自瑶凭《宝宝大过天》击败姜丽文、刘佩玥、麦美恩和何依婷夺得“最佳女配角”，这是她入行超过20年的第一个演技奖项，王浩信之后也在IG限时动态祝贺太太得奖；至于“最佳男配角”则由朱敏瀚《换命真相》拿下。

《万千星辉颁奖典礼2021》得奖名单