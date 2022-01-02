谭俊彦林夏薇封无线视帝后

无线《万千星辉颁奖典礼2021》今晚（1月2日）举行，谭俊彦、林夏薇分别凭《换命真相》《七公主》封视帝后。
今天庆祝结婚七周年的谭俊彦双喜临门，除了勇夺视帝，他还摘下“马来西亚最喜爱TVB男主角”“最佳衣着男艺人”，共抱走三个奖项。至于视后大热锺嘉欣则凭《星空下的仁医》摘下“马来西亚最喜爱TVB女主角”。
陈自瑶凭《宝宝大过天》击败姜丽文、刘佩玥、麦美恩和何依婷夺得“最佳女配角”，这是她入行超过20年的第一个演技奖项，王浩信之后也在IG限时动态祝贺太太得奖；至于“最佳男配角”则由朱敏瀚《换命真相》拿下。
《万千星辉颁奖典礼2021》得奖名单
- 最佳剧集：《七公主》
- 最佳男主角：谭俊彦《换命真相》
- 最佳女主角：林夏薇《七公主》
- 最佳男配角：朱敏瀚《换命真相》
- 最佳女配角：陈自瑶《宝宝大过天》
- 最受欢迎电视男主角：马国明《星空下的仁医》
- 最受欢迎电视女主角：李佳芯《爱美丽狂想曲》
- 飞跃进步男艺员：罗天宇、丁子朗
- 飞跃进步女艺员：姜丽文
- 最佳综艺节目：《声梦传奇》
- 最佳男主持：李思捷《思家大战》
- 最佳女主持：陈贝儿《无穷之路》
- 最佳资讯及专题节目：《东张西望》
- 最佳年度及特备节目：《2021香港小姐竞选》
- 最受欢迎电视拍档：林淑敏、许家杰《爱.回家之开心速递》
- 最受欢迎电视歌曲：《造梦时学会飞行》/《声梦传奇》学员
- 马来西亚最喜爱TVB男主角：谭俊彦《换命真相》
- 马来西亚最喜爱TVB女主角：锺嘉欣《星空下的仁医》
- 马来西亚最喜爱TVB电视剧集：《星空下的仁》
- 最佳衣着男女艺人：谭俊彦、陈滢
- 专业精神奖：马庆豪
- 万千光辉演艺大奖：姜大卫