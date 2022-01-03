不喜用替身 罗夫芬尼斯对动作戏有“占有欲”

英国特务电影系列前传《金牌特务：源起》（The King's Man）上周在本地公映，片中的动作设计是看点，男主角Ralph Fiennes（罗夫芬尼斯）与反派的剑术格斗尤其吸睛。

59岁的芬尼斯在电邮访问中说，电影后半段的动作戏接二连三，并透露对自己的动作戏有“占有欲”，他幽默解释说：“如果剧组要用替身，我会有点不高兴，哈哈。但我明白他们有时须要这么做，比如，当我的角色必须被炸飞的时候。”

电影幽默中带灰暗

芬尼斯在片中演出牛津公爵奥兰多，是一位心怀大爱及侠义的英国绅士，经历丧妻之痛后，他带着儿子“避世”过着与世无争的平静生活，但正义的儿子却想报国从军。

儿子一角由Harris Dickinson（哈里斯迪金森）扮演。芬尼斯说，他被剧本描绘的父子关系吸引，父子之间有很多复杂的情绪拉扯。芬尼斯也提到，《源起》虽然不失《金牌特务》系列一贯的天马行空与顽皮幽默，但情节涉及第一世界大战，战乱氛围难免灰暗，“我觉得这是这部片跟前两部《金牌特务》电影的不同点，但父与子的关系，就如我们之前在Colin Firth（柯林菲尔什）和Taron Egerton（塔伦埃格顿）的角色之间感受到的，这个关系这回由我和迪金森诠释。”

谈到银幕儿子迪金森，芬尼斯笑指“儿子”天生帅气，“但发量太多，哈哈，开玩笑。他很棒。”芬尼斯觉得，迪金森的角色一心想报国，浑身散发正气，无论在外表或人物精神上，他都能把角色演活。

《源起》由英国导演Matthew Vaughn（马修沃恩）执导，这是他第三度执导《金牌特务》电影。

大制作限制创意

谈起导演沃恩，芬尼斯觉得，他对故事的构想很明确，也很支持、相信和尊重演员，会给予演员自由的表演空间。“我最爱他的一点是，他说过‘如果遇到无法苟同的部分，一定要告诉我’，如果你提出的事不符合他的构想，他还是会据理力争，但他一定希望演员对角色有归属感，我想，他希望演员在他编写的剧本上注入创意。”

芬尼斯提及演出大制作时，演员有时必须按照剧本走，发挥创意的空间不大，演出《源起》则没有这种感觉。

威尔士男星Rhys Ifans（瑞斯伊凡斯）在片中诠释暗黑巫师一角，芬尼斯与他有对手戏，包括一场正面交锋，互相暗算甚至“挑逗”彼此的戏。芬尼斯赞赏伊凡斯的表现，忆述跟对方的一场戏说：“在那场戏中，我要让他吃下一个下了毒的贝克韦尔馅饼，但计划赶不上变化，演变成一场爆炸性打斗场面。伊凡斯的表演方式非常具有娱乐性。”