曾认定舞蹈是一生事业 孙俪：无法继续时一度痛苦

由孙俪和赵又廷主演的中国大陆现实主义职场剧《理想之城》借由建筑造价师行业呈现职场众生相，今晚于新电信佳乐台首播。

该剧改编自小说《苏筱的战争》，故事讲述孙俪饰演的苏筱向来秉持一丝不苟的职业操守，却在一次偷工减料导致的意外遭嫁祸丢了饭碗。陷入事业低谷的苏筱不服输，在打拼过程中与赵又廷饰演的夏明相遇，两人亦敌亦友，互相激励，最后苏筱冲破重重关卡，跨越现实泥沼，奔赴心目中的理想之城。

剧中苏筱为坚持理想处处碰壁，屡败屡战。孙俪接受《联合早报》电邮访问提及自己碰壁的经验时说，印象比较深刻的是年轻时无奈放弃热爱的舞蹈作为事业的想法。

孙俪5岁开始学舞蹈，15岁考入上海警备区文工团。她说，十几岁时两次考舞蹈学校都没有考进，“我觉得这可能是我感到挺挫折的时候，而且那时很小，不知道怎么去排掉这些情绪。我一直认定自己是一名舞蹈演员，觉得舞蹈是我一辈子事业的时候，我从部队退伍了……因为还热爱这份事业，无法继续下去时会觉得痛苦。”

不过，孙俪相信老天若关了一扇门，会另外开启一道窗，并谦称自己“可能不是一个聪明的人”，所以习惯先做好准备。她说：“当你准备好了，很多事情到了就不会慌乱，这些都是养分，会让你未来看得更宽更远。”

她还指出，人有挫折是好事，因为不可能一帆风顺，重要的是从挫败中吸取经验，“记得有一个美食家说过，你不要害怕吃到不好的食物，只有你吃过不好的食材，你才会在遇到好的食材时，懂得珍惜。”

喜欢角色具能量

角色苏筱对孙俪而言就像是老朋友一样，有莫名的熟悉感。苏筱为了理想敢于跟世俗碰撞，包括挑战领导的底线，敢于说出心里话，孙俪指自己在很多事上也会有所坚持，但会拿捏尺度，碰到无力改变的事情就会换一种方式，而苏筱的永不言弃、不妥协是值得学习的地方。

孙俪还说，特别喜欢角色身上具有一股能量，无论是苏筱或之前《安家》的房似锦、《那年花开月正圆》的周莹、《芈月传》的芈月、《玉观音》的安心、《幸福像花儿一样》的杜鹃，这些人物都具有女性的一种韧性，因此都是她特别喜欢的角色。

《理想之城》于2020年8月开拍，而孙俪几年前已看过剧本。她透露，该剧2019年底换了制作团队之后，再次看剧本感觉“脱胎换骨了，完全不一样了”，去年初跟导演和制片方见面后即一拍即合。

对于苏筱的造价师职业，孙俪最初以为“是管钱的”，深入了解才发现并非如此，“造价师要对整个项目的成本预算管控、建筑法规等了解清楚才能做好工作。”

许多观众或许对于这个行业不熟悉，但她认为职业属性在这部剧中没那么重要，职业只是外核，更多是想让观众看到故事的内核，它的中心是人，所以才能引起共鸣。

今年步入不惑之年

孙俪之前在一个访问中提到，有家、有爱、有工作，理想中的生活就是现在这个样子。

会否认为要维持这个“理想”的状态不容易？她直言：“我觉得这个不是我要去思考或烦恼的问题。生活是立体的，是延续不断的。我觉得我所要做的是去经历，去解决，去感受，去享受。当你觉得它给你的反馈是正向而有力的，你就不会觉得它是困难的，反而是一种力量支撑着你前进。”

提及今年将步入不惑之年，孙俪不给自己过多的规划和目标，她说：“享受当下，实践行动就好。”

至于接下来的工作计划，她透露希望接到好的剧本，能拍几部好戏，另外在筹备一套关于流浪动物与儿童行为的绘本。

《理想之城》每周一至四晚上10时于佳乐台（新电信Ch 502）播出。Cast Chinese Plus订户也可透过手机应用收看剧集。

赵又廷瘦弱 激发孙俪的保护欲

孙俪在《理想之城》中首次与赵又廷合作，对他的印象是绅士儒雅，脾气好又温和。

首次跟赵又廷（左）合作，孙俪形容搭档绅士儒雅专业。（互联网）

她说赵又廷在片场经常会问她“你可以吗？”，十分体贴。“他很会照顾人……比如说现场有时候会很乱，他觉得有危险的时候会用身体去保护你，他会觉得男生天生须要保护女生。”

孙俪接着幽默说：“有时候我觉得他很瘦弱，反而有种我应该保护他的感觉，哈哈。”