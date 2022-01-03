好FM新年歌《暖暖春风》 以和缓曲风迎虎年

（本地讯）春节的脚步又近了！为了迎接农历虎年，电台96.3好FM献上最温暖温馨的新年歌曲《暖暖春风》。

有别于一般的新年歌曲，《暖暖春风》走的是比较和缓的曲风。96.3好FM高级节目总监洪菁云说，今年的新年歌特别找FM Pop Music合作，主要是给本地音乐人多一些展现才华的机会，并指FM Music的两位负责人黄韵仁和小寒是本地知名音乐人，多年来不遗余力地栽培本地音乐人，“这几年我和他们有过一些合作，看到他们的学生都有很优秀的作品，于是希望可以跟这些音乐新星合作。”

《暖暖春风》由吴周烁作曲，他还兼任编曲、混音师、制作人及和声，歌词则由好FM的兼职同事卢婉芬操刀，她是FM音乐学校歌词创作班的毕业生，《暖暖春风》是她第四首出版的歌曲。卢婉芬分享说，这次创作的灵感大部分源自于想念和亲人的聚会，所以在歌中加了一句“多想飞奔到你身旁”。

谈到这首曲风和传统不同的新年歌，DJ刘杰奇说：“我是先听到旋律后看到词的。第一次听就很有feel，虽然不是敲锣打鼓的典型新年歌，但哼哼唱唱了几次后，却感觉心头暖暖的，很温馨，有一种在家平安过佳节的喜乐。”

为了拍摄新年歌曲的MV，好FM的DJ日前拉队到滨海堤坝取景。想观看《暖暖春风》MV，可浏览好FM面簿。