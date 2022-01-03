张智霖古天乐郑嘉颖 携手展中年大叔爆发力

（本地讯）最新一期《优1周》封面人物是电影《G风暴》的三位男主角——古天乐、张智霖和郑嘉颖。这三名男演员，在香港演艺圈都是年龄相近，50岁出头的“中坚分子”，为了最新系列电影《G风暴》，三人再次携手对抗不法之徒，豁出去展现“中年大叔”的不凡爆发力！

更多有关三人的近况，可翻阅本周精彩的封面故事。

其他精彩内容有：本地艺人黄暄婷、陈泓宇和黄炯耀拍摄本地剧《21点灵》的趣事；介绍韩剧《雪降花》、港剧《飞虎之壮志英雄》、中国大陆综艺真人秀《大湾仔的夜》和《我们的滚烫人生》；话题带大家看一下2022年的新片；“UKids特辑”希望家长别用手机换“孩子的宁静”；“趴趴走”地铁系列再次上路，带大家到TE1的兀兰北地铁站走走看看；旅游则为你介绍瑞士最著名的滑雪胜地圣——圣莫里兹（St.Moritz）。

第839期《优1周》已经上架，每本售价2元，在超市及便利店均有出售，也可下载Magzter应用或到Magzter官网bit.ly/2vquAMY购买。

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