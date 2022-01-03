疯狂人格捣乱 邪恶人格找回人性正义

邪恶与疯狂 Bad and Crazy

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秀悦（李栋旭饰）是反腐败调查队队长，一心只想升官发财的他，在调查案件时会用一些令人质疑的手段，虽引起同事不满，上司却很满意他很快结案。秀悦在一次立了大功之后，以为能顺利升级，岂料期望落空，升级的是他的死对头，只因为对方的背景和靠山比他强。秀悦因此下定决心要拼出更多成绩，不管用什么方法。

青年警察吴景泰（车学沇饰）在调查失踪妇女郑玧娥事件时，被另一名刑警都仁范殴打，都仁范称案件在他的管辖地区，吴景泰不应该踩过界调查。

都仁范将同僚打伤，本来应该接受反腐败调查队的调查，不过他是议员都有坤的堂弟，都有坤暗示秀悦“看着办”，秀悦眼见这是讨好都有坤并获得升级的良机，于是让吴景泰与都仁范私下和解。可是吴景泰后来还是遭都仁范严重打伤致昏迷不醒，并被栽赃嫁祸是杀死郑玧娥的凶手。秀悦觉得事有蹊跷，决定进一步调查。

与此同时，秀悦不断遇到怪事，搞得他精神错乱。像他发现自己的车子毁了，气得到保安室要求看停车场监视器，却发现是自己前一晚喝醉酒在车上乱跳乱踢。还有一次他到三温暖，竟被一个戴着头盔的男子狠狠揍了一顿，查看监视器却发现澡堂没有出现任何戴头盔的人。

秀悦以为自己得了精神病，其实他是患有多重人格，身体里住着另一个正义又疯狂的家伙K（魏嘏gǔ隽饰）。K看不过眼秀悦的查案方式，于是捣乱秀悦的生活，同时要让秀悦正视案件真相。秀悦和K联手出击，不仅找出杀害郑玧娥的真凶，还揭开了幕后原来隐藏着一个贩毒集团。更大的挑战，正等待着他们。

两演员演同一人

这部剧结合刺激动作、黑色喜剧、悬疑犯罪等题材，节奏明快，人物鲜明，让我看得非常过瘾。剧集另一个吸睛点是，由两位演员诠释主角的主体和分裂的人格。许多多重人格主题的作品，会由同一名演员演出不同的人格，这部剧的安排对两位主角来说难度更高，尤其剧中不少打斗戏，镜头会在李栋旭和魏嘏隽之间来回转换，两人必须统一动作和表情，很不容易，导演的拍摄手法可说巧妙。

李栋旭和魏嘏隽虽然是第一次合作，但展现了绝佳默契，两人的互动相当和谐，没有突兀感。魏嘏隽在韩国的记者会上说，希望和李栋旭在百想艺术大赏夺得“最佳CP奖”，我投他们一票。

李栋旭魏嘏隽展新魅力

我越来越欣赏李栋旭，他这两三年卸下“白马王子”形象，挑战更多不同的角色，像在《他人即地狱》第一次耍坏，饰演变态杀手，让我相当惊喜，这次饰演一心只想升职的警员，放荡不羁的举止，还有遇到K时抓狂的模样，演来都很自然，展现了新鲜感和新魅力。

魏嘏隽挟着《鱿鱼游戏》的高人气演出这部新剧，表现令人期待，他也没让人失望，将K疯狂又不失可爱和天真的一面表现得恰恰好。他有大量的动作戏，身手利落，难怪李栋旭赞他是“韩国最厉害的武打明星”。

爸比，我挺你

8频道 晚上8.00

本集接受挑战的是艺人爸爸林明伦和小儿子道恺。明伦阅历丰富，但是面对小学题目，他有什么不为人知的死穴？上场前，他会不会比孩子更有压力？父子间的默契又能否帮他们争取到最后胜利？妈妈陈毓芸也会到场分享全家出航的温馨小故事。

21点灵

8频道 晚上9.00

Kai跌倒受伤，德刚带他去看医生，Kai要德刚让谷欣来陪他。谷欣探望Kai，在楼下遇到大鱼圆。大鱼圆为了让谷欣知难而退，故意让谷欣误以为德刚与她联合起来欺骗谷欣，令谷欣对德刚产生误会，失望离去。

翻新援助行动

U频道 晚上9.30

室内设计师简卉君在重新设计和翻新扎哈拉的屋子时，考虑到扎哈拉的娇小身材和行动不便。首先，义工必须得在很短的时间内帮忙扎哈拉清理杂乱的屋子；他们在移除杂物时，遇到了一些意想不到的阻力。

受益人 My Dear Liar

卫视电影台（星和Ch866）晚上7.40

主演：董成鹏、柳岩、张子贤。吴海为了给罹患哮喘的六岁儿子治病，在好友钟振江的怂恿下，刻意结识了一个与他同样身处社会边缘和底层的网络女主播淼淼，决心酝酿一场别有用心的婚姻骗局。

失控快递 The Courier

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上7.25

主演：Olga Kurylenko、Gary Oldman。剧情描述个性强悍的电单车快递员发现自己所运送的货物竟然是一枚炸弹，而且她还是唯一一个能够指控黑帮老大残忍罪行的证人。