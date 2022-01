55岁的奥斯卡影后哈利贝里(Halle Berry)元旦在社交媒体IG上公开与歌手男友范洪特(Van Hunt)在教堂里的接吻照,搭配“官方公开”的文字。虽没有明确指出结婚,但媒体都认定她成为元旦新娘,低调完婚。不少大咖艺人好友如The Rock、Taraji Henson等都纷纷在底下留言祝福。

没想到Halle Berry隔天又上载照片,写道:“We were just having some New Year’s Day fun!”(我们只是在开新年的玩笑!),还标上#Januaryfoolsday(“1月的愚人节”)澄清结婚传言。此举不仅开了媒体玩笑,也让前来留言祝福的艺人好友、粉丝们吓了一跳。

Halle Berry过去曾有3段婚姻,分别是前职业棒球外野手大卫贾斯提斯(David Justice)、创作歌手艾瑞克班奈特(Eric Benét)及法国男星奥利佛马丁内斯(Olivier Martinez)。