贺岁片《团圆饭》《女兵外传》对垒 Ah Boy打Ah Girl？

本是同根生，无论Ah Boy还是Ah Girl都由卖座导演梁志强一手打造，但，来临金虎年，两国产贺岁片却可能出现Ah Boy与Ah Girl“内讧”战局。

据悉，将有4名Ah Boy参与客串由王国燊操刀、Clover Films林德担任出品人的贺岁喜剧《团圆饭》。

《团》预告片可瞥到4名Ah Boy的熟悉身影，他们分别是：Tosh张智扬、Maxi林俊良、赖宇涵与叶荣耀。

梁志强掌镜的《女兵外传》今年邀网红挑大梁，强打美眉兵团，对手《团圆饭》打Ah Boy牌，莫非有意“抢客”，攻Ah Girl于不备？

Ah Boy林俊良扮“财神爷”

记者联系Clover Films老板林德，他闻言莞尔否认：“绝对没有（打Ah Girl）!”

邀得4名Ah Boy撑场只因导演与他们有交情，“尤其赖宇涵是《团圆饭》故事人之一，客串是理所当然的。”

林德希望今年的贺岁片能百花齐放，表示《团圆饭》抢在贺岁档之前，于1月20日杀出见客，就是希望建立观众口碑，取得好成绩。

问起战情，他说得直接：“你说票房？梁导是包赢的！”

酷酷的Tosh张智扬与叶荣耀为《团》拍厮杀戏，林德补充：“他们给脸客串，当天跑来跑去，跑了2小时。”

参与《团圆饭》故事的赖宇涵在片中当酒店侍应，没有大动作；论造型，令人“哗”一声的是Ah Boy中的武林高手林俊良，他居然扮演春节大家最渴望见到的“财神爷”，为贺岁片“招财”。

林俊良较早前受访告诉《新明日报》，他也客串演出《女兵外传》，没有“缺席”师父的戏。

记者转问梁志强，他透露《女兵外传》出动好几个Ah Boy撑场，但究竟是哪几位？他神秘卖关子：“稍后再说。”

陈志伟客串《团圆饭》 红包都不拿

除了4名Ah Boy，参与贺岁片当“咖哩菲”的还有本地歌台领军人陈志伟、诙谐的辉哥程旭辉。

林德表示：“陈志伟饰演餐馆经理报菜名，他很讲义气，在本地歌台地位举足轻重，他为了帮电影不计片酬，连红包都不要拿！”

记者好奇辉哥演什么角色，林德表示：“他饰演一名警察，一出马就让犯事者束手就擒。”