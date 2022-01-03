TVB新科视帝视后惹争议 锺嘉欣失视后惹众怒

“星二代”谭俊彦夺双料视帝，再摘“传媒最佳衣着男艺人”一奖成大赢家，林夏薇爆冷封后，但本届视帝视后却惹争议。

《万千星辉颁奖典礼2021》昨晚在香港将军澳电视城举行，如赛前预料，谭俊彦大热一举拿下“最佳男主角”和“马来西亚最喜爱TVB男主角”，成为双料视帝。

不过，谭俊彦获得视帝，却遭网民吐糟，大批网民瞬间涌上网“大骂”，替另一视帝大热张振朗感不值喊冤，纷纷留言说：“厉害啊，爹来了给多少奖啊”、“我的母语是无语”、“这演技也叫视帝”、“张振朗赢他几条街，是不是老爸是狄龙才给的？”

再加上，在颁奖礼的一个小环节中，主持人要谭俊彦回答晚会设置的问题“拿奖不靠实力靠什么？”，画外声有人喊“靠爸爸”（狄龙），谭俊彦听完，淡定地笑了笑，没有刻意避开，直接回答“靠关系”，之后他得奖，也难怪网民起哄。

实际上，正如本报赛前预测，谭俊彦和张振朗虽是TVB目前力捧的小生，但谭俊彦日前频频亮相，如《男神厨房》，甚至去年12月31日晚在宝莲寺的跨年秀，曝光率几乎超乎其他艺人，再加上他参与了两部台庆剧《换命真相》和《拳王》（客串）的演出，有助于加深观众对他的印象而投下一票，故他拿下视帝也不意外。

锺嘉欣失视后惹众怒

锺嘉欣拿下马来西亚视后一奖，网民心凉一半，认为大势已去，大会后宣布“最佳女主角”是林夏薇，网民更怒。

锺嘉欣强势回归，在《星空下的仁医》有精湛演出，早就被视为是本届准视后，岂料昨晚杀出个程咬金，视后一奖被苦尽甘来的林夏薇夺得，网友自然替锺嘉欣叫屈，他们认为林夏薇虽然在《七公主》表现不俗，但该剧是群戏，林夏薇的戏份不多，主角反而是黄翠如，林夏薇顶多是个配角。

此外，网民也觉得若锺嘉欣与视后奖无缘，“最佳女主角”也应该是黄智雯，毕竟黄智雯在TVB多年，从配角做起，直到近年才爬上一线，其演技也出色，拿“视后”也是情理之中。