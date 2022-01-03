演艺圈不只有“渣” 范冰冰 大小S是“最佳前任”

一段感情或婚姻结束，能好聚好散是难得，再见还是朋友是大幸。如果对前任有情有义真，那可真是十分难得。演艺圈分手后互撕到两败俱伤的例子不少，近日王力宏和李靓蕾的“蕾神之槌vs宏慌之力”离婚之战就打得惊心动魄。怎么样才算“最佳前任”，演艺圈有哪些范例，谁又是反面教材？

最佳前任之分手不互撕

模范生：范冰冰、李晨、大S、唐诗咏

大S和汪小菲离婚后没有恶言以对。（互联网）

★范冰冰和李晨：两人2015年开始交往，2017年底李晨求婚成功，之后两人感情稳定，就连范冰冰深陷逃税风波，李晨也不离不弃。没想到2019年惊传分手，范冰冰在微博写下：“谢谢未来还会有的关心和爱护。我们不再是我们，我们依然是我们。”李晨也回应：“从朋友到爱人，再做回朋友，情感的形式会变，但你我之间最纯粹的感受不会变，彼此的信任与支持是永恒的。”强调分手后关爱不会改变。

★大S：大S（徐熙媛）和汪小菲2021年11月宣布离婚。两人通过律师发表声明，宣告和平解除婚姻关系，之后大S通过媒体回应，“很平静，我希望小菲永远过得比我好。”其实大S过去和前任蓝正龙、周渝民等分手时也同样保持风度，没有口出恶言，十分难得。

★唐诗咏：香港TVB艺人唐诗咏素有“最佳女友”的称号，她过去几段恋情（余文乐、崔建邦、洪永城、陈思铭）都因为男方劈腿或绯闻不断而告吹。当中崔建邦屡次劈腿唐诗咏却总是心软原谅，最终分手后唐诗咏对外始终没有说过前任的不是。和洪永城分手时唐诗咏在社交平台上说，“互相爱过，鼓励扶持，在这段期间，我们都更认识对方，了解自己。可是在经过深思熟虑后，我们认为对待这段感情的最好方法，是变回好朋友……”同样没有一句恶言。

反面教材：王力宏、郑爽、张恒

★王力宏：王力宏去年12月15日宣布跟妻子李靓蕾离婚，两天后李靓蕾在社交媒体发布“毁灭性”长文，揭露王力宏召妓、约炮、出轨、冷暴力等行径，优质偶像形象一夜崩塌。王力宏父亲提油救火，出面指责李靓蕾逼婚、要求巨额赡养费等，惹得李靓蕾重磅反击，王力宏之后才发声明向妻子道歉，并称将暂别演艺圈。

★郑爽和张恒：郑爽在2021年1月被爆出与男友张恒2019年在美国秘婚，并在当地找代理孕母生下两个孩子。没想到两人后来闹翻，孩子出生后张恒飞去美国照顾，郑爽被指撒手不管，也不愿签署文件导致孩子无法回中国。张恒公开孩子的出生证明与毁灭性的录音档，透露郑爽不打算要两个孩子，令她遭到各界唾骂。

最佳前任之再见还是朋友

模范生：黄子佼、小S、杨丞琳、小鬼、周杰伦、蔡依林

蔡依林担任周杰伦演唱会嘉宾，两人大方热舞。（互联网）

★黄子佼和小S（徐熙娣）：分手不互撕已属难得，还能做朋友甚至为彼此站台，真的要多高EQ和缘分啊~黄子佼和小S分手后14年不同台，后来在《康熙来了》节目中破冰，小S当时就放下多年来所有的不谅解。最近小S邀请黄子佼上她新节目《熙娣想聊》，还大方告白说黄子佼是她“男友中最爱的一个。”坦率大方的态度博得赞赏。

★杨丞琳和小鬼：两人在高中谈了场纯纯的恋爱，虽然也经历了尴尬期，不过最后放下过去成为好朋友。杨丞琳在演唱会上曾大方坦承“我的青春就是住了他”，两人也一同录制综艺节目，足见好交情。小鬼骤逝后，杨丞琳十分难过，并在演唱会上特地为好友留了位子。

★周杰伦和蔡依林：“双J恋”当年传得沸沸扬扬但两人始终没有承认，直到2005年时周杰伦侯佩岑被杂志拍到，蔡依林才默认形容“这是我谈过最夸张的恋情”。分手5年后，两人终于和解，Jolin担任周杰伦“超时代”演唱会最终场的神秘嘉宾，宣告再度成为朋友，让粉丝十分惊喜。

反面教材：邓紫棋、林宥嘉、具惠善

★邓紫棋：邓紫棋与林宥嘉4年情在2014年不欢而散，分手后邓紫棋在网上撰文狂数林宥嘉5宗罪，斥对方厚脸皮借分手做宣传，又指他一直拒认她的女友身分还玩失踪等。林宥嘉则在面簿发文，写道“曾经在绝望的时候也想过，遭受过怎样恶毒的对待，就加倍奉还！”疑似嘲讽旧爱。此外，邓紫棋去年接受媒体采访谈及恋爱观，透露自己得先结婚再生小孩，被认为是在暗讽先有后婚的前男友华晨宇。去年12月邓紫棋被爆和发型师男友分手，而她疑似通过新歌暗讽对方。

★具惠善：韩国女星具惠善与安宰贤2016结婚，原本是不少粉丝心中的梦幻夫妻，没想到2019年却爆出婚变，具惠善先在IG上公开撕破脸的对话纪录，还说“因倦怠期变心的丈夫想要离婚”，指出丈夫嫌弃她“乳头不性感”，与其他女演员曖昧等罪状。但韩媒Dispatch后来爆出夫妻对话讯息，发现具惠善控制欲超强，不但拿假证据诬赖安宰贤出轨，还要求男方必须给她房子和一亿韩元，却怎样都不肯答应离婚。安宰贤一直默默忍受，导致抑郁症加剧。

最佳前任之有情有义

模范生：马国明、李威

李威对已逝前女友许玮伦十分有情义。（互联网）

★马国明：2019年4月黄心颖和许志安偷腥事件爆发，黄心颖当时的男朋友马国明虽然被戴了绿帽，却始终保持风度，没有说女方的不是。马国明后来受访还为黄心颖求情，表示担心女方日后的工作问题，虽然输了爱情，却赢尽赞赏。

★李威：台湾艺人李威曾与女星许玮伦有过一段恋情。2007年，年仅28岁的许玮伦因遭遇车祸而离开了人世，之后李威每年都会在许玮伦生日这一天在微博给她送上生日祝福，从来不曾间断过。据知李威也经常去拜访许玮伦的父母，春节也会给许玮伦的父母红包，替前女友尽孝。

反面教材：郑少秋、成龙、莫少聪

★郑少秋：当初郑少秋与沈殿霞相恋时他还没有成名，而沈殿霞则已是TVB的台柱，沈殿霞利用自己的人脉帮郑少秋打开星路，助其成为一线小生，可郑少秋后来却因为官晶华而离开沈殿霞，据说离婚后也对沈殿霞不闻不问，背负上“负心汉”的骂名。

★成龙：成龙当年因为犯了“全天下男人都会犯的错”，让吴绮莉怀孕生下吴卓林，却始终没有正式承认“小龙女”的身份，让吴绮莉独自一人抚养女儿。