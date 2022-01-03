2年来经历生离死别 品冠把担心演在新歌里

马来西亚疫情严重，品冠透露表哥确诊冠病逝世，亲哥哥也确诊但幸好已痊愈。已有2年没回家探望父母的他，在拍摄新歌MV时不禁落泪。

品冠推出新单曲《来日不方长》，是他去年沉淀自我，体悟生命的脆弱后，有感而发的创作。歌曲MV在上海拍摄，由品冠亲自担任男主角，“马国的疫情严重，我这两年都没见到父母，觉得很愧疚、不舍，一直都很担心他们。我的表哥前阵子因为确诊冠病而过世了，亲大哥之前也确诊，幸好后来康复痊愈了。所以在拍摄时一想到他们我就忍不住流泪了。”

他说，“因为我们没有办法避免分离这件事，所以影片中用具体的形式把所有东西封存，把我们曾经所有美好的记忆留下来，永远的记在脑海中。经过沉淀之后，告诉自己珍惜每个当下，怀抱着力量继续往前走。”

而被问及人生最想珍藏封存是哪一个时刻？他回答，“是儿子跟女儿出生的那一刻。儿女出生时，我都在产房裡陪产，当护士把小孩给我抱的那个瞬间，是最美好的一个时刻，这个回忆太值得封存了。”

品冠近日参加中国综艺节目《闪光的乐队》，他的儿子、女儿特别献上应援视频替爸爸加油。视频中8岁的儿子Jayden演唱他的经典歌曲《门没锁》，清脆的声音让现场嘉宾惊艳不已。该视频更是在抖音爆红，许多网民也跟着翻唱。