疫情笼罩下主持《当我们不在一起》 杨君伟：包袱空前沉重

疫情笼罩下开拍新节目《当我们不在一起》，本地主持人杨君伟听着受访者述说与家人分隔两地的思念，内心深深被触动，他接受《联合早报》访问时说：“这个节目是我感受最深刻，也最放不下包袱的一次主持，有一种前所未有的沉重感。”

《当我们不在一起》以分隔两地的家庭为背景，他们因为不同原因无法在一起，包括疫情、工作、误会。除了请他们分享故事，节目组也以“投影合照”的方式为他们拍全家福，让一家人以另一种方式“在一起”。

杨君伟以到德国的拍摄为例，他到德国小镇于伯林根（Uberlingen）探访嫁到当地，两年没回新的陈美儿，出发前，团队先到陈美儿父母的本地住家为两老拍照，到了德国再将照片投影到陈美儿家中墙上，让陈美儿站在墙壁前与父母“合照”。

杨君伟（左起）、陈美儿及她的两个小孩一起用餐。（受访者提供）

马国同事边拍边流泪

杨君伟说，这个灵感来自本地旅美知名摄影师汪春龙12年前的一系列家庭肖像画“一起来”，这个系列是用录像科技协助拍摄，面对当下冠病疫情，尤其能引起共鸣。制作公司取得汪春龙的授权，将概念放进节目。

杨君伟继续分享陈美儿的故事，“照片投到墙上后，美儿转头看到父母在她的身边，眼泪直流，一直摸着母亲的手。她那四五岁的小儿子也立刻跑到外婆身边，站得很近。”

杨君伟形容自己当下很为这家人心痛，而更让他揪心的是，摄制团队有几个马来西亚同事也是两年没回家了，他们一边拿着摄影机和麦克风，一边流泪。杨君伟感叹：“我看得好心酸，那几天的拍摄，我每天结束后都觉得感情近乎崩溃，要花两三个小时沉淀，加上当地下着雪，更添凄凉感。”

共鸣度最高的拍摄经验

杨君伟分享另一个令他感触很深的故事。有一对父女因误会断联30多年，女儿现在定居马来西亚，有感父亲年纪大了，想和父亲和好如初，于是透过节目与在本地的父亲再次联系。

杨君伟说：“在这个节目中，我扮演一个桥梁的角色，将分隔两地的家人牵在一起，有一种前所未有的沉重感，觉得自己不只是主持人，也是他们故事里的一个角色。”

这次的拍摄也是杨君伟共鸣度最高的一次，他说：“我之前拍的资讯节目说的是外国人的故事，但这次的主角是新加坡人，参与感更多。我在疫情期间也因为家庭访客和聚餐人数的限制，很难和父母及弟弟一家团聚，听受访者述说对团聚的渴望以及现在内心的空虚，我感同身受。”

疫情期间有一年半没有接到工作，杨君伟感慨地说：“那段日子，我觉得自己很没用，我的技能突然毫无用处，整个人很沮丧。但是这一趟出国拍摄，我领悟到这份工作的意义和价值。”

《当我们不在一起》3月31日起，在U频道播出。

在德国拍摄五天 每天开车半小时去检测

杨君伟每天到德国的检测中心做抗原快速检测。（受访者提供）

谈到疫情下在国外拍摄的困难，杨君伟说抵达德国的第二天，当地宣布新的防疫条例，若完成接种疫苗超过6个月，进入室内场所必须出示抗原快速检测（ART）阴性证明，而且抗原快速检测报告的有效期限仅24小时。他完成接种疫苗超过6个月，结果在当地拍摄的五天，每天必须到指定的检测中心做检测。

他说：“我们的拍摄地点是一个小镇，要开车半小时才能到达最靠近的检测中心，多少影响了工作时间。拍摄时间紧迫，一整天的拍摄只能剪出10分钟的内容，每天工作12到15个小时，有时候还遇到天气突然转变，临时拿不到室内拍摄许可等问题。”

杨君伟也谈到当地人对他们的反应，“一开始我有些提防，他们一直瞪着我们，后来聊天才知道，他们很久没见到游客，尤其东方人，所以感到好奇，他们挺友善的。”