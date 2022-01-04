张若昀演落难王子 “严父”胡军暗中相助

雪中悍刀行

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2019年夯剧《庆余年》男主角张若昀、金牌编剧王倦强强联手，打造的中国古装玄幻剧《雪中悍刀行》在2021年底压轴播出，新剧中的李纯、刘端端和于荣光等演员，也都是《庆余年》的熟悉面孔。

38集《悍刀行》顶着《庆余年》的光环开播，首日于腾讯视频的播放量破亿，六天播放量超过8亿，不过在豆瓣评分只有5.7，远不及《庆余年》的豆瓣评分7.9。

悲天悯人的“坏小孩”

该剧改编自著名网络小说家烽火戏诸侯的同名小说，由张若昀、胡军和李庚希领衔主演，讲述世家子弟徐凤年（张若昀饰）历经磨难最终继承父亲大业，成为北椋王的故事。胡军的硬汉形象深入民心，他在《悍刀行》诠释的北椋王徐骁心思缜密，格局宏大，他期盼爱儿能够摆脱纨绔子弟习气，狠心逼他到江湖游历，不准回家。张若昀一路上历经磨难，但每次都能脱险，其实是父亲暗中相助，而他最后终于明白父亲的苦心。

张若昀说自己读原著小说和看剧本时，感受最深的是徐凤年的热血和家国情怀。他接到新戏时，首先就是寻找《庆余年》的范闲和徐凤年这个角色的不同点，“徐凤年更加外冷内热。范闲装乖小孩，其实内心有点坏；徐凤年装坏小孩，但内心是悲天悯人。应该说，徐凤年的底色比范闲要更加悲凉一些。”

拍摄期间原著作者烽火戏诸侯曾去探班，张若昀和他对于角色有过深入的讨论：“他说的一个点我很受用，就是从小别人没有的东西，徐凤年都有，所以别人在乎的东西，他不在乎。但是他从小失去了母亲，所以别人觉得很自然的一些事情，他却特别在乎。他一直想抓住身边的亲人，但是一路行走，一路失去。所谓的责任，是别人对他的期待，徐凤年真正想要抓住的东西，其实是他不断失去的。”

胡军在戏里和张若昀虽是父子，但他说两人相处像“哥俩”。胡军受访时透露张若昀在拍戏间隙，会躲在角落给老婆唐艺昕发微信，认为他很顾家，经常和老婆交流，觉得挺好的。

李庚希将公主演成丫头

女主角李庚希饰演的姜泥，在该剧播出后一度被原著粉丝骂上热搜。原著中的姜泥是背负仇恨的亡国公主，日子过得很苦，父兄因北椋而死，所以对徐凤年心怀仇恨，剧中却改编成李庚希感激张若昀给父亲留全尸，成为张若昀的婢女后，还爱上对方的情节。

网民也难以接受女主角的诠释，指姜泥明明是一笑倾城的亡国公主，李庚希举手投足却像没见过世面的小丫头，没有公主应有的高贵气质。

避开硬功夫，带玄幻色彩

《悍刀行》开播后差评连连，原因还包括剧情节奏拖沓，武打动作场面过于敷衍等。

张若昀首集遇险时，武艺高强的南宫仆射（张天爱饰）出手相救，武打戏用了大量的特写和慢动作镜头，张天爱轻功一“扫”，所有人就倒下；另一场绝世高手楚狂奴和剑九黄的重头打戏，同样少了拳脚的实打场面，双方仅靠吊钢丝和摆姿势完成这场戏，呈现的感觉有点虚，难怪冲着“武侠剧”看剧的观众感到失望，百度百科干脆标明此剧为“玄幻励志剧”，避开古装剧的硬功夫要求，强调剧情带玄幻色彩。

过去经典的武侠剧画面色调偏绿，不知是否为了还原这种“感觉”，《悍刀行》后期调色用上偏绿滤镜，导致画面缺乏质感，让该剧陷入滤镜争议。另外，几名要角的造型妆容同样被吐槽，包括张若昀的发髻、张天爱的造型，女主角李庚希蒙着透明黑纱面罩的刺客造型，也让不少网民无语。

星期二特写

8频道 晚上8.30

《芳华》第二集：飞驰云霄。46岁的傅丽珊曾经是空军第二位女性直升机飞行员，也是第一位担任总统全职副官的女性。她现在以国会议员身份参与社会服务，推广全民运动，并鼓励年轻女孩勇于追梦。32岁的楼洋在中学接触飞行后，便立志投身军旅, 目前是驾驶海鹰直升机的少校，服役于三巴旺空军基地。

幽灵医生 Ghost Doctor（首播）

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 周二、三晚上9.15

主演：Rain、金汎、Uie、孙娜恩。讲述生活背景、个性、脾气截然不同的两位医生，因一次意外导致彼此的灵魂与身体结合在一起，且死去后成为幽灵医生，无法离开医院和患者的奇幻医疗剧。

友你真好 Our Friend

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

麦特（Casey Affleck饰）、妻子妮可（Dakota Johnson饰）与两个女儿生活幸福，妮可被诊断罹患癌症末期后，麦特兼顾工作及照顾家人，濒临崩溃，好友丹恩（Jason Segel饰）主动提议搬进他们家，帮忙照顾孩子与煮饭，丹恩持续陪伴这个家庭，一同经历悲伤与失去的过程，将彼此的友情升华成动人的亲情。

黄飞鸿之南北英雄

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

主演：赵文卓、唐文龙。晚清时期，国家内忧外患，民不聊生。一代宗师黄飞鸿，辗转于北拳的挑衅与洋人入侵的双重忧患，灾难突如其来，一夜之间，佛山翻天覆地，不再风平浪静。

遠古外星人第13季 Ancient Aliens S13

历史频道（星和Ch401，新电信Ch 209） 晚上9.00

来自外太空的智慧生物，是否曾在几千年前造访地球？从恐龙时代到远古埃及，从古早洞穴绘图到美国众多的目击事件，每一集都针对这个年代久远的辩论议题，提供具有历史深度的推断、亲身经历和基础理论。