徐若瑄走出阴霾 新年首发“十指紧扣”示爱文

（台北讯）徐若瑄走出舆论阴霾，今早发表2022年首则社媒贴文，分享6岁儿子小V宝第一天上小学。她以高龄产妇的状态打百针安胎并生下孩子，如今儿子上小学，母子手牵手画面温馨。

纪念儿子上学第一天，徐若瑄今早发文说，她为了这一天，已经连续3天晚上8点半睡觉，早上6点起床，配合小学作息。她看到儿子学会自己扣釦子、把衬衫塞进裤子、检查书包、背下家里和父母的电话号码，见证孩子一步步成长。儿子比预定出门时间提早10分钟准备好，徐若瑄难掩感动，文末更写下“你人生的重要时刻，我都会在，不会缺席”。

徐若瑄感动纪念儿子第一天上学的过程。（IG）

【徐若瑄贴文】

连续三天晚上8:30睡觉，早上6点起床，陪他适应小学作息。他学会了自己扣釦子、把衬衫整齐的塞进裤子、检查书包东西有没有齐全、保护自己的小钱包、背下家里和父母的电话号码。

前前后后我们一起准备了一、两个月，包括心灵上的不安疑惑与期待，睡前也会问我很多关于要进一个陌生环境的问题。小学第一天终于来到！！！

今天他比预计该出门的时间，自动自发的提前了10分钟，就把自己准备好了。

勇敢的孩子！妈咪知道你准备好了！！

祝你在小学，学习快乐，平平安安。

你人生的重要时刻，我都会在，不会缺席

#值得纪念的小学第一天