《宁静海》上线 孔刘挑剧本都“为了女儿”？

作为2021年Netflix原创韩剧压轴的《宁静海》（The Silent Sea），虽然未如《鱿鱼游戏》大爆，但位居Netflix全球排行榜前10、亚洲多区也高居排行榜前3，成绩非常不俗。无论你是看了还是没看，zaobao.sg整理了几个关于《宁静海》的趣闻，让你更了解这部由孔刘、裴斗娜领衔主演，郑雨盛担任制作人的科幻题材韩剧。

孔刘在剧中饰演探测队长韩允才。（图/IG）

一切都是为了女儿

《宁静海》中，孔刘饰演的探测队长韩允才有个患有腿疾的女儿。为了女儿，韩队长不惜远赴月球完成任务。这个剧情设定让不少网友莞尔：孔刘为了女儿还有什么事是办不到的？

这是因为孔刘的每部作品里，几乎都有“女儿”的身影。《熔炉》里的女儿患有哮喘病、《釜山行》里的女儿为了找妈妈而搭上那趟列车、《男与女》里的女儿则被忧郁症困扰、《82年生的金智英》里的女儿年幼仍需被照顾……无独有偶的设定被网友调侃，“为了女儿付出一切的父亲”是不是已经成为孔刘挑剧本的关键。

“宣传队长”上线

原是“神秘主义”的孔刘，在《宁静海》开播前开设了个人的IG账号。除了上载一些生活日常与粉丝朋友们分享外，大部分的发文都与《宁静海》的宣传有关。难怪不少人猜测，孔刘或许正是因为《宁静海》才开设IG账号的。

但无关开设账号的原因是什么，难得可以看到欧巴私下有趣的另一面，最开心的还是粉丝。孔刘出席Netflix宣传活动时对镜头说：“不看我会讨厌你们的喔！”，童趣的“威胁方式”让粉丝笑称他为“孔三岁”。

罗PD与《宁静海》之间的化学反应

综艺之神 VS 韩流顶级巨星们，还未播出就已经让许多粉丝非常期待。（图/IG）

熟悉韩国节目的朋友们对罗映锡PD绝对不陌生。《出差十五夜》是罗PD“出差”到各个娱乐公司、剧组等，为他们提供游戏服务的节目。第一季带给观众非常多的欢笑后，第二季的嘉宾便有《宁静海》的演员们。据悉，孔刘、裴斗娜、李准、金善映、李茂生、李胜旭和制作人郑雨盛都将出演，节目预计本月播出。韩流顶级巨星与综艺之神的组合会擦出什么笑料，令人期待不已。

曾参与《鱿鱼游戏》？

大家有发现吗？这些上太空的人曾经参与过《鱿鱼游戏》呢！

从恶角到正派角色，你有发现他们是同个人吗？（图/IG）

首先是在《鱿鱼游戏》中饰演大反派“张德秀”（101号）的许城泰，让人恨得牙痒痒的精湛演技让他爆红。然而在《宁静海》中，他却一改嚣张跋扈，演出正派角色“金科长”。

精湛的演技让角色的气质也大不相同。（图/IG）

另一名在《鱿鱼游戏》中饰演走私器官医生（111号）的刘成柱，尽管他在《宁静海》中戏份不多，却起着很关键作用。

《宁静海》描述地球在不久的未来面临大旱灾，为寻找人类生存的答案，韩国宇航局派宇宙生物学家裴斗娜、探测队长孔刘带领一群太空人前往月球上废弃的太空站取回神秘样本。过程中发生意外事件，进而揭开不为人知的秘密。

《宁静海》现可在Netflix观看。