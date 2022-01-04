儿子得视帝严父台下训话5分钟 小时候曾狗笼锁儿

（香港讯）谭俊彦日前于香港TVB《万千星辉颁奖典礼2021》中夺得“最佳男主角”及“马来西亚最喜爱TVB男主角”，成为“双料视帝”，他的父亲狄龙也受邀担任颁奖人，颁奖礼后父子在台下一同受访，更被拍到相拥祝贺，场面温馨感人。

狄龙和谭俊彦台下相拥。（视频截图）

谭俊彦原本在接受访问，狄龙自行走入镜头中，说：“ 我知道我的儿子因为我做这行，不想让我看到他不行，这点我也赞成。我喜欢用理性多过感情的角度去看事情。（然后对着谭俊彦说）我想告诉你，你要感激过去，努力当下，放眼未来。你有多大的能力就有多大的责任，当然要用行为用工作去报答支持你的人。今天你很幸运，但跟你一齐竞争的人的技巧，不一定输给你，只不过输了运气给你！”一说就是5分钟。

谭俊彦和狄龙的温馨互动。（视频截图）

由这段互动中，可以看出狄龙对谭俊彦非常严格。早年谭俊彦在《爸爸的告白》综艺节目中，就曾透露爸爸自小对他的“非一般”教育方法。

“我小时候，有一天爸爸开车载我回家，刚巧收音机播着一起突发新闻，爸爸在听，但我贪玩，将一个卡带推进收音机里要听歌，爸爸关掉，我又再开，来来回回好几次，爸爸就跟我讲：‘你再按我就把你锁进狗笼里面！’当时我心想你骗我的吧！’照按，结果回到家里真的锁我进狗笼。”

当年只有五六岁的谭俊彦就这样被迫与家中的杜宾犬（Doberman Pinscher）一起被锁在笼中超过半小时，结果吓到大病一场。之后狄龙对这个“非一般”教育方法感到歉疚，更直言这是自己心中的一道疤痕，在节目中向谭俊彦致歉：“是爸爸不对，对不起！”自此两父子解开了心结，也不再提及“狗笼”的事。

谭俊彦说他十分理解狄龙，因为狄龙当年还在学习如何教育儿子。他说：“他当年照顾我的时候年纪比较轻，没人一出生就会做爸爸，都会有不懂处理的时候，再加上他爸爸即我的爷爷很早去世，他没感受到太多父爱。这件事发生之后，他也后悔了，在节目跟我讲对不起，但其实不必。我现在女儿顽皮，我也会叫她去房里呆着，其实都一样，我也在学习做一个称职的爸爸。”