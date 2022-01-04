BTS3确诊成员都痊癒了 轮到打三针疫苗的她确诊了

（综合讯）防弹少年团（BTS）成员Suga、Jin和队长RM分别于去年12月24、25日确诊冠病19，这两天传来他们都已经痊癒的好消息，不舒服的症状也都已经消退，让粉丝乐得直恭喜。

他们所属的经纪公司BigHit发布公告，宣布三名成员都已经痊癒。Suga这段期间主要居家治疗，痊癒后他开心地上网宣布“解除隔离”，Jin和RM则在今天被判定已经彻底痊癒，Jin初期有的发烧症状也都已经消退，中午左右就解除隔离了。

另一方面，曾获奥斯卡金像奖的好莱坞资深女星Whoopi Goldberg3日却惊传确诊。她目前主持的电视节目《观点》（The View），主持搭档Joy Behar证实，Whoopi是在圣诞佳节休息期间检测确认呈阳性。她虽然打了3剂疫苗，包含加强剂，仍不敌冠病，遭到突破性感染，幸好她的症状非常轻微。

Whoopi Goldberg在圣诞假期不幸感染冠病。（IG）

66岁的Whoopi Goldberg是美国得过“演艺圈大满贯”的艺人之一，包括奥斯卡奖（电影）、艾美奖（电视）、东尼奖（舞台剧）、葛来美奖（音乐）都曾获奖。她出演的《人鬼情未了》（Ghost）、《修女也疯狂》（Sister Act）都是影迷印象深刻的作品。

此外，英国知名女歌手Jessie J于去年11月底，痛心宣布自己不幸流产的消息后，在家中休息近一个多月，直到近日才复出开唱。不料，她竟在个人演唱会上不幸染疫，使她刚平复的心情再度受到打击，也让粉丝们相当担心她的身体状况。