马玉成打造电影版 新《倩女》挑战经典

从当午马“燕赤霞”替身开始就与“倩女”结缘，武林高手马玉成掌镜2022年中国版《倩女幽魂》 ，邀元彪重出江湖当“燕赤霞”，90后女星赵韩樱子演聂小倩！

说到《倩女幽魂》，外界脑海里浮现的都是“最美丽的女鬼”王祖贤与俊俏书生张国荣缠绵悱恻的人鬼恋，殊不知，拍过最多《倩女》片的电影人，马玉成肯定榜上有名！

马玉成日前接受《新明日报》长途电访透露，他先后拍了5次《倩女幽魂》！

早在徐克1987年拍的《倩女幽魂》，马玉成就当上“燕赤霞”午马的替身，银幕上见到“燕赤霞”的利落腿脚就是马先生施展的真功夫。

到了《倩女幽魂之人间道》，马玉成摇身一变成了副武术指导、第三部《道道道》晋升为武术指导，2011年古天乐、刘亦菲版本的《倩女幽魂》，马玉成是动作导演！

去年12月初开镜，制作费3500万人民币（超过745万新元）的中国版《倩女幽魂》，马玉成出任总导演，《倩女》电影某程度见证了马玉成在演艺圈成功的心路历程。

最新中国版《倩女幽魂》，马玉成除了是总导演、也是故事编剧、动作导演，一人身兼多职，他开玩笑说：“我当编剧没收钱的。”

王祖贤与张国荣是 《倩女》经典版主角。（网络）

能超越经典吗？

《倩》男主角是五官俊俏的应昊茗、女主角则是90后的中国女星赵韩樱子。

提到新版主角，马玉成说：“赵韩樱子带点王祖贤味道，至于选中应昊茗，是因为他也具备宁采臣的憨直气。”

为何再拍《倩》片，马玉成表示：“我想挑战前面4部《倩女》电影。”

说到角色，堪称“倩女”元老电影人的马玉成直言：“王祖贤与哥哥张国荣《倩女》版本是无法超越的经典，人物尤其深入民心。”

但他希望通过故事，从经典的《倩女》中开拓新意。

《倩女》已在横店开拍，面对160多剧组“抢”场景，加上天气寒冷，时拍时停，倍添挑战。

导演马玉成。（网络）

“燕赤霞”与“姥姥”人妖恋

马玉成说：“翻拍原本的故事就没意思了，我将剧本作了改编，原本只有聂小倩与宁采臣这条感情线，新版《倩女》有两条感情线。”

脑洞大开的马玉成让“捉妖大师”燕赤霞也“谈谈恋爱”，对象是天山姥姥，两人也有一段剪不断的“人妖恋”。

印象中除了美魔女惠英红的“姥姥”，早期有刘兆铭、近年有徐少强，都是“老男人”，但，新版《倩女》里的“姥姥”一角，落在戴向宇爱妻陈紫函身上，外形妩媚动人。

之前演过“燕赤霞”的除了午马，近年有酷哥古天乐，但新版“燕赤霞”是由武林高手元彪挂帅，动作肯定更有看头。

“新版的‘姥姥’艳光四射，姿色媲美聂小倩，虽是妖，却为燕赤霞的深情感化……”

这部新版《倩女》2021年12月初开镜，于零下5度在横店取景，单是特技就得花费600多万人民币（超过127万新元），动作指导就20几个。

元彪在新版《倩女幽魂》的“燕赤霞” 造型。 （网络）

陈紫函饰演“姥姥”。

历代聂小倩

演过“聂小倩”的女星：王祖贤、胡天鸽、惠娟艳、俞小凡、刘敏涛、徐熙媛（大S）、杨幂、姜妍、张嘉倪、刘亦菲、李凯馨等。

2022年版：赵韩樱子

对比1987年的经典版“倩女”，来自山东的中国女星赵韩樱子浓眉大眼，妩媚靓丽，十足美人胚子，只是，单从外形上看，或少了王祖贤“欲言又止、眉宇间让人怜惜”的楚楚动人特质。

历代宁采臣

演过“宁采臣”的男星：张国荣、胡歌、余少群、陈晓东、陈星旭等。

2022年版：应昊茗

对比1987年的经典版“宁采臣”，从流出的新版《倩女》剧照来看，应昊茗同样浓眉大眼，被指与韩栋“撞脸”，外形正气憨直，但少了张国荣能挑起母性爱的“稚气与灵气”感。

马玉成被杨雁雁 昵称“吉祥物”

雁雁曾戏言嫁给马玉成后得奖频频，是她随身“吉祥物”，也因有了名，利就跟着来，马玉成戏谑自己是雁雁的“招财猫”。

影后与导演各有各忙，常靠视频联系感情，马玉成认为，在婚姻关系中能互相信任最重要。

记者打趣，可有女星为了争取角色向导演“贴”上去？

“这类人当然有，但我个人信念很强，她们‘靠’不过来。”