许绍雄将回新过春节 出席爱女乌节路新店开张

人在香港，欢喜哥许绍雄本月中回新过春节，为爱女乌节路咖啡厅张罗时，再打追加剂！

《新明日报》曾报道，欢喜哥许绍雄拍抗疫片《穿越寒冬拥抱你》时深入武汉拍摄，隔离长达35天，只拍11天戏，值得一提的是，他全片说华语对白。

《穿》来临周四（1月6日）本地放映，记者赞许绍雄华语说得溜，他以广东话谦虚笑说：“当时飞武汉隔离时就在酒店死背咯，幸亏导演不需要北京腔，能接受我的港式华语，所以也能应付。”

虽然在《穿》中演一名粤菜厨师，但现实中的许绍雄只会煮快熟面：“我吃就很厉害，下厨的都是我太太。”

新片与83岁女星谱黄昏恋

《穿》中的他与片中饰演妇产科医生的吴彦姝有一段黄昏之恋。据悉，吴彦姝是中国一级演员，现年83岁高龄，比73岁的许绍雄年长10岁。

问起姐弟恋，许绍雄表示：“年龄差距真的无所谓，谁规定男的一定要比女的大？现实中大上20岁的恋情都有，最重要是彼此真心喜欢。”

许绍雄在片中的表现像个情圣，对所爱视讯嘘寒问暖，天天烹煮爱心餐慰劳女友，还巧思将求婚戒指藏在饭盒里……

记者唤他“情圣”，他大笑：“电影是假的，我只是‘骗’到人而已，人物与我没有丝毫相似，现实中我是个连一点情趣都没有的人。”许绍雄说。

即使追求许太太，他也想不出自己有做过任何浪漫的事，至于谈情视频，“女儿视频我聊天时，太太有时刚好在旁边。”

尽管说不出甜言蜜语，但许绍雄却是个二十四孝好爸爸、好丈夫，爱女许惠菁位于乌节路的咖啡厅即将开张，他将与太太特别赶回新加坡，出席新店开张，也会在本地欢度金虎年。

不久前因爱女接受男友求婚，位于香港的豪宅随之曝光，记者打趣问，带私人泳池的豪宅市值粗略估计，需要4000万港币（约695万新元）吗？他笑笑说：“差不多啦……”

许绍雄为拍戏飞来飞去，问他已打追加剂吗？他说：“原本准备在香港打，既然要回新，就在本地打追加剂好了。”