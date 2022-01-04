王力宏将停工3至5年？微博5点爆料文代喊冤

王力宏和李靓蕾离婚大战闹得沸沸扬扬，日前才停战，今日微博有网民自称学长是王力宏身边的工作人员，发出5点声明爆料王力宏离婚内幕，并透露王力宏将休息3至5年。

这个网民坦言王力宏婚前确实玩得比较开放，但婚后就没再有任何这方面的行为，并强调“李靓蕾没有任何实质王力宏出轨的证据”。因他不是当事人，其论点的准确性有待证实。

该网民自称认识的学长是王力宏身边的工作人员，并说王力宏向身边的工作人员表示绝对没有出轨，工作人员也相信他，因为王力宏的工作行程相当繁忙，工作人员并没有察觉到他出轨约炮的蛛丝马迹。不过他也坦言王力宏婚前确实玩得很开放，和李靓蕾文章叙述的一致，或和王在美国成长有关。又指王是事业至上的人，把事业看得高于家庭和爱情，而且很看重自己的名声，所以结婚之后就没再有任何这方面的行为。

至于By2妹妹孙雨（Yumi）被李靓蕾指控用裸照头贴和王力宏私聊，网民说王力宏事后回去翻查聊天纪录，发现只是孙雨问他是否能帮忙宣传新专辑，且裸照也不是她本人，“他们离婚的事如李所说，给法院递交申请分割财产等流程已经走了两年之久，如果李有任何王出轨的证据，只要交给法院，是绝对可以分得更多财产的，可是她并没有……”质疑李靓蕾根本没有王出轨的实质证据。

网民也爆料称王李离婚协议时就已经对半分割共同财产，但李却坚称公开离婚内幕不是为了钱，直言“李的意思是对半分割的都是她应得的，所以没要赡养费就是等于没要钱的意思。那么归根结底是想要房子却没有谈拢”。网民说，王力宏当初认为如果房子给李，等于女方拿到大于一半的共同财产，所以才不愿答应。此外，网友还透露王力宏这次危机处理如此失败的原因，是因为大部分时间他都在隔离，没办法第一时间和工作人员商讨对策，原本他计划开直播，反驳李靓蕾的指控，但怕又刺激她做出过激的行动，最后只好打消这个念头，选择先暂退演艺圈3到5年，让时间去平息风波。关于这则微博喊冤文，王力宏的经纪人没有回应台媒的询问。

另外，据台湾《镜周刊》引述知情人士的话，王力宏、李靓蕾早已在纽约签妥离婚协议，同意对分财产。根据亲友私下透露，王家在2016年时，曾拿出一份离婚协议，当时要求李靓蕾签字，但愿意给她的钱十分寒酸，让她看了之后当场大哭，也对这段婚姻完全死心。