结束1740天的等待 一起回顾五月天实体演唱会精华片段

久等了！历时1740天的等待，五月天“好好好想见到你“跨年版演唱会从12月25日起在高雄连续两个周末举办了总共4场演唱会，不但每场都演唱不同曲目，31号的演唱会更是迎来一位重量级嘉宾。疫情期间虽然不能飞到高雄和五月天一起跨年，但zaobao.sg为大家准备了新年的第一份惊喜——五月天演唱会精华集锦！这4天有哪些经典曲目？现场发生了什么趣事？重量级嘉宾又是谁呢？一起来看看吧！

时隔多月重返舞台 全成员激动呐喊

上一场演唱会已经是3月的台南演唱会了，时隔9个月重返舞台的成员们显得异常激动和兴奋。石头一开场就说：“很想念大家，这次舞台很特别，和大家很近，很想拥抱大家。”

冠佑也说道：“台南是3月的时候，已经很久了，在家休息了一段时间，所以全身会痒吧？”

怪兽兴奋地和观众们分享自己的想法：“说到演唱会，我们接近一年没办，说到高雄我们好几年没办，说到演唱会感触多，想问大家这一年过得好吗？今天真的很开心，很多感动，很多能量想跟大家分享，希望大家玩得开心。”玛莎则表示这次演唱会的舞台做了很多调整，让更多人能够看清楚舞台，感受现场演唱会的魅力。

圣诞节+跨年：惊喜和笑料不断

这次的演唱会选择在年底举办，因此4场演唱会横跨圣诞节和元旦。12月25日的演唱会上，五月天不但演唱了很久没唱过的《圣诞惊魂夜》，阿信还与台下的粉丝互动，找他们要圣诞礼物，惹得玛莎直呼观众“好惨”，花钱买门票还要准备礼物。

31日的演唱会则采用了线上线下同步进行的方式，线上的五月天在各个虚拟和现实场景中无缝穿越，让观众的视觉和听觉同时得到满足。线下的五月天则在《因为你所以我》的歌声和成员们分享的视频中和粉丝们一起倒数，迎接2022年。

4场演唱会歌手暖场 重量级嘉宾现场邀歌

4场演唱会五月天都邀请到不同的歌手和组合作为嘉宾。12月25日的鼓鼓吕思纬、26日的HUSH都是台湾新生代的人气小生，元旦请到的则是魏嘉莹和最近在网络平台很火的告五人组合，他们首次合作，演唱了《天黑请闭眼》这首热门歌曲。

不过，要说到本次演唱会最重量级的嘉宾，那一定是31日五月天线上演唱会上出现的周董了。当时五月天在演唱完《终结孤单》后背景开始切换，《伤心的人别听慢歌》的前奏响起。正当大家都以为这首歌和前面几首一样由五月天单独完成时，画面突然一黑，然后周董现身，与五月天共同演唱了这首节奏感强烈的歌曲。

合唱结束后，周董主动问起五月天成员们新年的愿望。问完一圈后周董图穷匕见，直接表示自己新年愿望就是和五月天合作一首新歌《周五》（周杰伦+五月天），引发粉丝们的强烈期待。随后，他又与五月天一起演唱了自己的经典歌曲《龙卷风》。