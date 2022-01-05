《艾蜜莉在巴黎》被乌克兰官员点名开骂

（综合讯）Netflix夯剧《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第二季上个月22日上线，目前已累积破亿观看时数。

莉莉柯林斯（Lily Collins）主演的《艾蜜莉在巴黎》首季曾引发法国媒体批评剧中对当地刻板印象的描写，第二季中艾蜜莉已不再显得格格不入。但其中一个桥段描述她与来自乌克兰的法语课女同学到百货公司购物，乌克兰女同学竟偷走服饰与配件，还拉着艾蜜莉一同落跑，后来是艾蜜莉把商品归还。

该情节引起乌克兰文化部长特卡琴科（Oleksandr Tkachenko）的不满。特卡琴科指剧中以滑稽漫画般手法呈现的乌克兰女性形象，令人无法接受，他写道：“难道乌克兰人到了国外也会被如此看待吗？只会偷东西，只想不劳而获、害怕被遣返？不应该是这样的。”根据当地媒体报道，他已经去函Netflix提出不满。

另外，莉莉柯林斯与新婚三个月的老公查理迈道尔（Charlie McDowell）最近趁圣诞与新年假期在纽约街头散步，却看见一幅被涂鸦恶搞的《艾》剧广告看板，她被涂上像恶魔的红眼睛，还有小丑般的红鼻子。

她分享一段老公看到后吓得掉头就跑的搞笑影片，还有一张她故作惊讶的夸张表情照片，“我不能说我爱这个新模样，好吧但你们尽力了…”用幽默化解尷尬。

