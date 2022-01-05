凤飞飞儿不满故事馆开张

（综合讯）为纪念出生于大溪的“帽子歌后”凤飞飞，桃园市政府于凤飞飞远行10周年前夕，成立记录歌后昔日风华的“凤飞飞故事馆”，今年1月2日开馆当天还邀请金曲歌王许富凯等人献唱凤飞飞名曲，吸引300多名“凤友会”成员包车前往共襄盛举。

向来低调的凤飞飞独子、“财团法人凤飞飞慈善基金会”董事长赵彣霖，前天（1月3日）罕见地在面簿发文，除了感谢歌迷对母亲的念念不忘，却也重申母亲生前即交代“不要设任何型式的纪念馆”，他痛斥“不断有人打着爱凤飞飞、为凤飞飞做事的名号，做着不尊重、违背妈妈生前遗愿的行为，甚至完全未经我本人与慈善基金会同意受（授）权的情况下，一而再、再而三的侵权。”

赵彣霖扬言会采取一切必要的法律措施，保护妈妈的权益。

凤迷反应两极

赵彣霖的留言曝光后，引发凤迷两极化的反应，有人表示“不该以爱为名行侵权之实”；但也有歌迷认为，地方政府爱惜尊崇国宝级人物，才会成立无营利行为的凤飞飞故事馆，基金会应该与时俱进，更有人担心“以后没人敢办凤姐的活动了”。

生前为儿隐退歌坛

凤飞飞2012年1月因肺癌去世，留给外界无限的震惊和遗憾。

凤飞飞在27岁时嫁给大她14岁的赵宏琦，两人结婚9年后，才在36岁高龄生下儿子赵彣霖。为了陪伴儿子成长，凤飞飞毫不眷恋地从全盛时期引退。她曾说：“演艺事业固然重要，但儿子的成长只有一次，我觉得陪着他比较重要。”

凤飞飞护子心切，生前严密保护，不让独子赵彣霖曝光。赵彣霖也承袭母亲的低调作风，当年在处理母亲后事时也仅低调地献“声”不现身。

不过台湾有周刊“人肉”出这位神秘名人，曝光了赵彣霖的私照，指他为了重病的母亲休学陪伴，并处理丧事，也是凤飞飞身后40亿台币（约1亿9661万新元）遗产的唯一继承人，据悉，歌后留给爱儿的资产还包括香港居住地以及台北的两栋房子。

当时，从周刊曝光的近照可见，赵彣霖圆脸、大鼻，比较像爸爸赵宏琦，眉眼间则像极了凤飞飞。他身高180公分，和凤飞飞生前常昵称他为“肥犬”十分吻合。