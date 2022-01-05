踢走林俊杰 赖宇涵登Tiktok榜首

Tiktok最新排名盘点，暴牙菇赖宇涵喜当“Tiktok一哥”。《新明日报》早前为大家盘点了95后艺人小花以及60岁以上“熟男”Tiktok粉丝排行榜，这次为大家整理的最新榜单还有不少资深艺人，看他们的Tiktok人气够“甩”小生小花几条街？暴牙菇赖宇涵这次脱颖而出荣登榜单第一，粉丝数量远超第二林俊杰。

赖宇涵 41.3万：主打搞笑原创段子

暴牙菇原名赖宇涵，疫情重挫各行业各业，赖宇涵却凭借一手创造的角色“暴牙菇”爆红，不仅击败歌王林俊杰成为本地拥有最多Tiktok粉丝的艺人，早前还被网友投选为“最喜爱角色”榜首人物！如今的暴牙菇可以说是新加坡的“Tiktok一哥”。

赖宇涵Tiktok的作品主打搞笑原创段子，不过在去年新年时，他也为不能回国的马国人士做了几期催泪视频，为他们加油打气。

林俊杰 28.8万：位居第二 人气高

排名第二的是本地歌王林俊杰，不过他在Tiktok上不算活跃，平均一个月里只发布两至三条视频。按照这样的产量，粉丝量还能维持在第二名，可见林俊杰人气之高。

陈欣淇 12.3万：作品点赞数量高

陈欣淇，本地人气超高的Tiktok艺人用户，作品多元化，其粉丝排名向来位列前三。此外，她的作品点赞数量高达200万，就连林俊杰的点赞量都不及她。

谢静仪 12.1万：当红小花跳舞视频

当红小花谢静仪，早前她的作品多数是跳舞、对嘴型。自她公布婚讯、怀孕等喜讯后，近期许多视频都是关于婚礼以及她腹中小宝宝。

梁志强 9.5万：不输当红小生

今年61岁的梁志强粉丝数量不输当红小生小花，充分说明不只是小鲜肉才能有超高人气，资深“熟男”也可以比小鲜肉受欢迎！

宗子杰 9.5万：原创段子视频

小鲜肉宗子杰向来活跃于Tiktok，其视频内容多为原创段子。早前宗子杰飞往上海也通过Tiktok记录隔离生活，而他刚抵达上海就出现身体不舒服的情况，令不少网友担心，好在最后只是虚惊一场。

王冠逸 8.9万：本地人气不容小觑

因出演《延禧攻略》“海兰察”一角而而被熟知的王冠逸，虽近期都在中国发展，但他在本地的人气也是不容小觑。

阳光可乐 8.3万：启发许多艺人着手Tiktok

Tiktok论排行必然少不了阳光可乐，她在Tiktok向来非常活跃，仿佛有她的地方一定就有Tiktok。她的视频层出不穷，圈内多少艺人还是因她开始着手Tiktok。

胡佳琪 5.3万：视频观看率超高

胡佳琪过去一年开始专注经营Tiktok，虽然在这里仅排名第9，但她的视频观看率超高，最高达到了24.5万的观看，可见其视频受欢迎的程度。

李国煌 5.3万：下一个“抖音一哥”？

李国煌于去年7月份上载第一支Tiktok视频，作品内容多为原创搞笑。账户开设至今仅半年时间，李国煌已经收获超过5.3万粉丝，反响十分热烈，有望成为下一个“抖音一哥”。

程旭辉 5.2万：年纪最大的艺人用户

现年69岁的辉哥程旭辉，是榜单上年纪最大的艺人用户，主打搞笑作品。虽然辉哥发布的作品数量不多，但却有超过十多万的点赞量，在搞笑方面果然宝刀未老。