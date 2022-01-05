不只林夏薇赢锺嘉欣 过去这些TVB演员得奖也有人不服

香港TVB电视台年度“万千星辉颁奖典礼2021”日前落幕，但赛果对观众和剧迷来说却不尽圆满。

原因是赛前外界心目中的视后大热锺嘉欣，在最佳女主角奖落败，连“第一安慰奖”——最受欢迎电视女角色奖也捞不着，最后只获颁马来西亚最喜爱TVB女主角奖，一般而言，后者算是“第二安慰奖”。

锺嘉欣大方回应争议，说：“谁得奖也没所谓。继续努力吧，我可能做得不够好，所以得不到奖，要继续加油。”

尽管如此，网民仍群情汹涌，不但把矛头指向电视台，连“被动”的新科视后林夏薇也遭受池鱼之殃，被网民问：“你得这个奖不会不好意思吗？”

林夏薇在《七公主》的表现，也曾获赞赏，所以赛前也属黑马，只不过锺嘉欣在《星空下的仁医》表现太强，加上她以外援身份加盟娘家，最后没有得到“应有的”奖赏，加上她是2010年代的五大花旦，当年未获视后肯定，如今资历在五强中最深厚，竟然还输给后辈，自然引起众怒。

除了锺嘉欣，本届颁奖典礼还存在另外三大争议：

1）最佳剧集

得主是相对较一般的《七公主》，既不是口碑突出但收视不佳的《刑侦日记》，也不是口碑不俗且收视第一的《逆天奇案》，让人不解TVB颁奖的逻辑何在。

2）最佳男主角

得主是狄龙的儿子谭俊彦，过去被称演戏木讷，近两年才有进步，这么快坐上视帝位子，有些观众不服，也为近年备受冷落的阿哥陈展鹏叫屈。

3）最受欢迎男角色

得主是演技被认为较一般的马国明，但他已曾连续三年得奖，比起演技更好却没收获的陈展鹏、陈豪，同样让人不服。

本届颁奖典礼是曾志伟入主管理层后的第一届，没想到争议发生得比往年都多。要如何争取收视率和挽救公信力上再努力，应该是他接下来要加油的地方。

现在来看看TVB颁奖礼往年引起的争议。

2004年邓萃雯黎姿抢女主角奖

2004年，黎姿（左）和邓萃雯争夺“我最喜爱的女主角”奖。（互联网）

黎姿凭《金枝欲孽》获“我最喜爱的女主角”奖，同剧表现同样出色的邓萃雯则获“我最喜爱的实力非凡女艺员”奖。后者的名称虽然很好听，但其实就是“最佳女配角”的前身。观众普遍不满这个结果，怒骂TVB不听民意。有邓萃雯粉丝要硬闯TVB抗议。

此外，赛前香港名命理师、塔罗牌大师都算出邓萃雯会赢，导致英国网上博彩公司难得为港剧开盘，香港赌客纷纷大胆下注，不料赛果大爆冷，令卜基和博彩公司赚到大笑，赌客因此高喊抵制TVB和黎姿。香港影视处也在一日内，接获过百起投诉，指赛果欠公平。

TVB特别安排高层陈志云和乐易玲陪同黎姿上电视直播节目，向观众解释投选机制，希望平息众怒。黎姿更泪汪汪地澄清她没有如报道所指般以合约换奖。

2018年谢天华郑嘉颖争最佳男主角奖

2018年，谢天华凭《潜行狙击》一角的“Laughing哥”爆红，但奖项却颁给了在《怒火街头》里的流氓律师郑嘉颖。谢天华凭剧红到有电影以他的角色开拍，论收视《潜》也在《怒》之上，所以有不少人觉得谢天华才是应该得奖的那位。

2018年最佳男配角奖三角战

2017年，欧瑞伟（左上图）、何远东（左下图）、陈山聪争夺最佳男配角奖。（互联网）

2018年，陈山聪以浪子回归的姿态，收拾与何超云分手悲情，重拾事业心，并获得TVB谅解，给他入围的《同盟》予以最佳男配角奖肯定。

但同一年，有两人的呼声更高。一个是同剧的欧瑞伟，他的表现获观众大赞，封他“港版007”；一个是《降魔的》的何远东，笑中有泪的角色让他脱颖而出。但可惜两人最后都被更有潜质当男一的陈山聪打败了。

2018年朱晨丽林淑敏抢最佳女配角奖

朱晨丽（左）和林淑敏争夺2017年的最佳女配角奖。（互联网）

也是2018年，朱晨丽爆冷拿下最佳女配角奖。据传当年呼声最大的候选人是《爱·回家之开心速递》的林淑敏。后者演活蛮横任性的企业千金“大小姐”，剧集收视高，观众也多，结果TVB隔年把这个奖“补偿”给她。

2018年唐诗咏宣萱争最佳女主角

同一年，《不懂撒娇的女人》大热，女主角宣萱提前宣布不会参加颁奖礼。最后视后得主颁给同剧的唐诗咏。有人觉得唐诗咏在剧中是配角，而且演技未到家，得最佳女配角比较合适。

2018年《夸世代》斗《降魔的》

这一年的最佳剧集，由欧阳震华、陈豪的《夸世代》胜出，但那一年，论收视热潮和话题热度第一，《降魔的》都当仁不让，所以不少人为后者鸣不平。