张洪量照顾换肝洋妻无微不至 名医：看见真爱不渝

（台北讯）歌手张洪量的妻子立陶宛体操前国手Kate，因末期肝硬化，去年11月在高雄医院换肝，上月10日出院。妻子生病时，张洪量守在病榻；妻子出院后，他每周从台北开车，载妻子到高雄回诊，爱妻之深，令世界换肝权威、高雄长庚医院名誉院长陈肇隆也动容。

“张洪量告诉我，他对妻子是一见钟情，我还看到了始终不渝。”陈肇隆说，他已为2170多人换肝，张洪量是他印象深刻的家属之一，不只因张洪量是明星，而是张对妻子百般呵护、款款深情，他们是因一见钟情结婚，20年后还能有如此历久弥新的爱情，真的很令人感动。

张洪量夫妇（左起）上月出院时，与操刀移植术的陈肇隆医生父女合影。（互联网）

张洪量上月出席爱妻出院记者会时说，他原是不婚主义者，20年前到波兰拍纪录片，在首都华沙邂逅了Kate，一见锺情，就此改变人生。第二天他就向Kate霸气表达“您的命运就是要嫁给我”，向她求婚，两人婚后育有一子一女，幸福美满。

去年4月，Kate开始出现黄疸、食欲不振、腹胀，就医证实罹患肝硬化，随即肝衰竭，命在旦夕。学医的张洪量，知道世界换肝权威就在高雄长庚，去年10月带着妻子南下求医。

陈肇隆说，当时张洪量数度表达“我愿牺牲自己也要救她”决心，但因张洪量肝脏太小，他数度严拒张的捐肝，后由张的表弟捐肝。上月10日张洪量挽妻出院，张洪量除表达对医疗团队的感谢，谈到妻子命危过程，数度掉泪，说好怕失去她。

时过近一个月，陈肇隆说，Kate岀院后，就回到台北的家，张洪量每周开车载Kate回诊，仔细聆听Kate术后应注意事项，事实上她恢复得很好，下个月应可改成二周回诊一次。

陈肇隆说，在Kate未换肝、病重好个月期间，张洪量守在病榻旁，为妻子张罗三餐、还有点心，“他经济情况很好，大可请看护，或请亲友换手照顾，但他没有，都是自己照顾。”