参加者身材火、话题多 韩恋爱实境节目《单身即地狱》全球追看

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最近，一匹黑马跃进观众的视线── 《单身即地狱》（Single’s Inferno）。这是继《鱿鱼游戏》（Squid Game）、《地狱公使》（Hellbound）、《宁静海》（The Silent Sea）后闯入Netflix全球排行榜前十的韩国节目。只不过，它不是电视剧，而是恋爱真人秀。

这类型的实境节目其实并不罕见，但它凭什么攀上全球排行前十？快来看看！

#天堂与地狱

在“地狱岛”上，男、女嘉宾住在“帐篷”内。（图/Netflix）

Netflix观众对欧美真人秀《欲罢不能》（Too Hot to Handle）肯定不陌生。节目邀请年轻的单身人士们禁欲一个月，不能有任何亲密接触，一旦有人犯规，最后可以抱回家的总奖金也会随之减少。美国、巴西版的节目尺度火辣，正当大家好奇相对保守的韩国会怎么处理这节目时，节目组却没有依照原版的节目设定，大胆走出自己的“韩式”风格。

《单身即地狱》同样请来一群单身男女到地狱岛生活9天8夜，却将节目划分成“地狱”和“天堂”两个部分。荒凉的无人岛上没有网络，大家需要自己做饭、挑饮用水，体验原始的恋爱生活。他们不能透露彼此的年纪、职业，单靠相处的感觉来选择心仪的对象。而只有配对成功者，才能暂时逃出地狱岛，来到天堂岛，即入住酒店的总统套房。在天堂岛，两人不仅有难能可贵的独处时光，更可以畅所欲言，询问对方所有自己好奇的问题。

#不比艺人逊色的“素人”

节目组请来的嘉宾都极具“星味”。（图/Netflix）

对真人秀节目而言，参与的嘉宾绝对是最大的成败因素。《单身即地狱》节目组自然熟知这点，邀请的嘉宾论外貌、论身材，个个都不比艺人逊色。其中，宋智雅（Song Ji-a）和车炫承（Cha Hyun-seung）可说是讨论度爆表，成为节目的代表性人物。

“渣女人设”？还是“撩男教科书”？姐只是有自信！

节目播出后，宋智雅人气爆红，社交媒体账号的粉丝数也暴增。（图/Netflix）

《单身即地狱》播出后，观众的目光都不由自主停在其中一名的女嘉宾宋智雅身上。酷似女团Blackpink成员Jennie有着“猫系”长相，慵懒魅惑的眼神、高傲厌世的表情，开口却是“釜山口音”，反差魅力让节目里的男嘉宾视线都离不开她。

毕业于汉阳大学舞蹈系，今年25岁的宋智雅是一名拥有70万追踪数的美妆YouTuber。不仅外在条件佳，宋智雅最大的魅力绝对源自于她的自信。刚出场她自我介绍：“我可爱又性感”，还放话：“无论对上哪个女人，我都有自信赢过她。”但看过节目的人绝对不会对她反感，反倒是被她“雷打不动”的自信给说服。当第一天其他女嘉宾纷纷吐露对谁有好感时，宋智雅直言：“这里没有我的理想型，我认为说这些好像太早了，等之后互相了解了才知道”。清醒的发言让棚内主持人大赞她很有魅力，因为第一天要说这种话其实不容易。

宣美的伴舞？不，我也是主角！

另一名备受瞩目的嘉宾是车炫承。尽管他在第5集才登场，但一出场气势便力压其他男嘉宾，成为焦点。身材高挑、皮肤黝黑、手臂有着刺青的他笑起来却非常可爱，极具冲突的魅力为节目带来强烈的鲶鱼效应（中途增加新的强者，激发原有的弱者变强）。

今年31岁的他是一名舞者，却有着非一般的人气。原来，他在之前就曾以“宣美（Sunmi）的伴舞”而闻名。2018年的“Water Bomb”演唱会，宣美带着一群猛男舞者表演，其中最出彩的便是巧克力色肌肤、肌肉线条分明的车炫承。

#节目外的爆料同样精彩

崔时勋在节目中被宋智雅迷得神魂颠倒，节目外却被爆料是因为钱才接近女方。（图/Netflix）

节目中嘉宾们的感情跌宕起伏，节目外的爆料也随着节目的爆红而纷来沓至。有网友爆料男嘉宾崔时勋（Choi Sihun）过去曾在江南的酒吧当过牛郎，他甚至只对有钱女人的IG点赞，在节目中对宋智雅有兴趣也仅仅是看上她的钱。该爆料文目前已被删除，却在网络上引发热议。

而自称是“崔时勋”的账号则在微博上发文澄清，“我不是牛郎，活到现在我从来没有做过任何一件坏事，对此谣言，我可以赌上我的性命做担保。”但为何不在经营已久的IG，而选择在微博发文，这点也引起网友讨论，不少人怀疑这篇帖子的真实性。

你相信身处在天堂就能得到真心的感情吗？或在地狱时反而可以被激发出更多的可能性？换个角度想，在豪华房间只能谈情说爱；在所谓的地狱却可以看夕阳、吹海风、做户外运动？或许天堂即地狱，透过上帝视角看个热闹，进而重新检视一些所谓的既定印象，不也挺有趣的？

《单身即地狱》已在Netflix上连载，1月8日播出最后2集。