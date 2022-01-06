赞锺嘉欣演技好 林夏薇封后前信心仅一半

香港无线《万千星辉颁奖典礼2021》上周末圆满落幕，林夏薇凭《七公主》击败大热门锺嘉欣首次封后，连日来引起许多争议。

林夏薇在颁奖礼隔天立即投入无线新剧《法言人》的拍摄工作，她昨晚（1月5日）接受《联合早报》访问时直言颁奖礼之前，自己摘下视后的信心是“一半一半”，而当晚颁奖礼在座的都是非常优秀的演员，“我觉得在座每一个人拿到（奖）都会是实至名归。这次自己更多的感觉是，我是代表支持我的人出赛。赛前很多人都支持我，为我打气啊，希望我有好的成绩，我非常感动，那一刻会觉得，希望有机会能多谢他们，不让他们失望。”

在颁奖嘉宾黄宗泽和吴卓羲宣布视后时，林夏薇当下脑海一片空白，上台时激动落泪，她说，掉泪是因为想到了追逐演艺梦想的道路一路走来不容易，从初时遭家人反对、16岁独自到北京考取戏剧学院、跑龙套等，经历了很多才能站上颁奖礼的舞台。

提及此次是否有机会跟锺嘉欣见面？她指锺嘉欣之前不在香港，但颁奖礼当晚两人在红地毯上遇到，聊了几句也彼此问候、一起拍照。

至于是否有看锺嘉欣主演的《星空下的仁医》？林夏薇说，当时忙工作，不是每一集都有看，但看到了一些经典场口，“她（锺嘉欣）是非常好的演员，也演得很好。”

她接着说，每个演员须要有人生经验，每个人的经历都不同，个人的经历带给演员所创作出来的角色、表达和演绎方式也都不一样，所以每个演员都值得大家去学习。

颁奖礼结束之后，新出炉视帝谭俊彦、锺嘉欣和李佳芯等陆续现身受访，林夏薇隔天要为《法言人》拍通宵戏，所以颁奖礼结束后原本想直接回家，没想到要怎么庆祝，“但非常感动的是，我的好朋友胡定欣、陈山聪等很多朋友特地出来为我办after-party，跟我分享这个喜悦……很谢谢他们。”

至于这几天开工的心情如何？林夏薇淡笑说，自己处于工作的状态，得奖是开心事，但她这几天也没多想，只想很快地投入新剧的律师角色中。

林夏薇知道自己得奖时，当下脑海一片空白，上台时激动落泪。（香港无线提供）

拍剧前跟视帝郭晋安“讨教”

林夏薇在拍《七公主》之前，先跟视帝郭晋安“讨教”。

她指自己在《七公主》中饰演的顾语嫣很有挑战性，拿到角色时还特地去请教郭晋安。

她说：“因为他（郭晋安）是我很欣赏的前辈和演员。当时他帮我分析了这个角色，也说角色很有发挥空间，我们有讨论角色的问题，他说角色的难度很高，但也给了我很大的鼓励，说对我有信心，觉得我能演好，所以也很感谢他。”

剧中顾语嫣的情绪起伏大，林夏薇在筹拍和拍摄的五六个月中，因角色使自己同样情绪起伏大，当时每一天都处于很悲伤、有些抑郁的状态。

不过她谨记郭晋安的一番话，过程中好好去享受角色及拍摄过程，“所以我是享受的，虽然情绪很难受，但我一路很enjoy这个过程，多谢安仔（郭晋安）给我很好的意见和鼓励我。”

在演艺圈打拼多年但没想过放弃

林夏薇在演艺圈打拼多年，没想过要放弃。

她提及当年考取中央戏剧学院，入学时班主任曾跟同学们说，要坚定初心、坚持下去。她直言热爱演戏，所以一路来没想过放弃，“我觉得机会永远是给准备好的人，虽然有时准备好机会未必来到，但是不准备一定不会有机会，所以我一路都很坚持下去，庆幸现在还可以追逐自己的梦想。”

上台领“最佳女主角”时，林夏薇提及初入行时母亲并不支持，她告诉记者，能理解妈妈的担忧和顾虑，毕竟当年自己一个女生独自离乡背井到新的环境生活和打拼。

至于林妈妈是在什么时候改变想法？“在我考中央戏剧学院的时候。当时我去到北京，我告诉她，我考不到我就不会回来，很坚定地告诉她我一定要做到。”

如今回想起来，她觉得那时候特别艰难，所以收到戏剧学院录取通知书的那一刻，感觉就像在台上拿奖，“非常感动，我跟妈妈都有哭，因为真的很难很难，可以在8000人之中考入戏剧学院，那是我很深刻的一幕。”