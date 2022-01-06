王力宏在中国还不是劣迹艺人？事件延烧扯进恬妞女儿

（综合讯）王力宏先前遭前妻李靓蕾狠锤，被控婚内出轨、约砲又召妓，优质偶像形象一夕之间全毁，李静蕾文笔逻辑理智清晰甚至被网民封神，没想到日前开始出现为王力宏洗白的声音，微博上的风向大逆转，还有人挖出李靓蕾在离婚前曾和一名疑似“男性友人”深夜合照，对方的身分也遭起底。

4日微博上出现自称是王力宏员工的网民，为王力喊冤，提出数点力证王力宏没出轨，还有王力宏和孙雨（Yumi）的对话截图其实是在聊工作等。一连串爆料让微博上的风向瞬变。

甚至还有网民挖出李靓蕾去年生日时，深夜和一名“男子”贴脸合照，亲密照在微博疯传，引起网民狠批李靓蕾同样不守妇道，然而此说法很快被打脸，照片中的友人为恬妞女儿朱宇丰。朱宇丰原名朱晓彤，出柜已久，但目前无法证明她与李靓蕾有超出友谊以外的感情，在此次风波中意外中枪。

网上传出的劣迹艺人名单原有王力宏的名字，之后已经找不到他的名字。（微博）

自事件发生后，王力宏被冠上“渣男”标签，不少合作品牌﹑商演都立即同他终止合作，更有官媒提出批评，他似乎已经被全面封杀，外界自然认定他是劣迹艺人一分子。但早前有网民在网上搜索输入“劣迹艺人”名单时，发现网上流传一份劣迹艺人名单，页面显示多个劣迹艺人，包括李云迪﹑吴亦凡﹑霍尊﹑郑爽等人，还有王力宏的名字，但近日再搜索，竟然发现王力宏的名字已遭移除。

此外，王力宏的微博未被遭禁言﹑关闭，他的音乐和影视作品还未被全面下架，情况不同于其他劣迹艺人，让不少网民猜测他未来有望复出。

还有日前国台办就王力宏事件回应：“我们也鼓励支持演艺人员自觉弘扬行风艺德，不断提高思想品德修养、职业道德素养和人文艺术涵养，树立良好社会形象，做德艺双馨的文艺工作者。”并强调：“不能把个人网上的说法当作官方态度，对于一些涉及个别人的个别事，个别情况，我们希望来大陆发展的演艺人员都能做到德艺双馨，我们更看重的是公德，而不是网上其他方面的一些说法。”让不少网民解读为官方还没封杀王力宏。