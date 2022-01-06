传从劣迹艺人名单除名 王力宏洗白了？

（台北讯）王力宏本周即将彻底解除隔离状态，日前有自称学长是王力宏身边的工作人员的网友，揭“蕾宏大战”61小时内幕，似乎在帮王力宏酝酿展开新的一场舆论战？

王力宏去年底因前妻李靓蕾的“核弹毁灭式”爆料发文，让他原本的优质形象一夕之间跌落神坛，也因被各家中国官媒公开批评，疑传遭列入“劣迹艺人名单”。不过，舆论风向却似乎在近日出现反转，不但有人跳出来为他证明没有出轨，和Yumi的聊天内容也被还原出是工作谈话。

前日（1月4日）甚至有网友发现王力宏似乎已从“劣迹艺人名单”中被除名，名单只剩下吴亦凡、李云迪等人，纷纷惊喊：“这是洗白了吗？”但也不免有人质疑该名单的权威性。

事实上，中国国台办先前曾针对王力宏是否会被封杀做出回应，发言人马晓光就曾表示：“对于个别人物的个别事件、个别情况，我们希望来大陆发展的演艺人员都能做到‘德艺双馨’，我们更看重的是公德，而不是网上其他方面的一些说法。”

目前为止，仅中国演出行业协会曾公开对郑爽、吴亦凡和张哲瀚提出警示黑名单，但尚未有其它官方认证的封杀名单，因此王力宏是否有被列入黑名单也未能证实。

传想透过法律途径 保障自身名誉

尽管中国官媒《环球时报》曾写下王力宏“演艺市场的豪华存在基本结束了”的评语，但根据日前台湾某周刊的报道，王力宏仍想透过法律途径保障自身名誉，像是没有证据的指控与揣测等，以及他所坚称的“婚内没有出轨”一事，与律师团队谘询准备出击。

回顾当王力宏回台隔离时，用手机反拍媒体不发一语等行径，就被名嘴点评“代表他要开战了”，并形容他“狙击手跟子弹都准备好了”。

李靓蕾微博涌骂声

自称学长是王力宏工作人员的网友在微博上发文后，网络风向开始转弯，有不少网民涌进李靓蕾微博，骂声四起，还有人说她是“心机女”。

此外，有人质疑李靓蕾刻意操作、让王力宏身败名裂藉此拿到房子，她的微博昨天（1月5日）涌入不少网民，指她钱到手就要收工，还有人为王力宏喊冤。但也有粉丝看不下去，要李靓蕾出来回应。