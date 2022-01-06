顾客下单两个月未收到货 李荣达、Pornsak开直播道歉

明星艺人直播带货，顾客下单迟迟未收到货，创办人李荣达和Pornsak事后开直播道歉，还称自己卖了千万元的货物，若全都退款，三名创办人都需宣布破产。

《新明日报》日前报道，两名女郎申诉去年10月31日通过明星美发师李荣达、艺人Pornsak和谢韵仪创立的直播带货平台“Mdada达达开播”购买欧洲名牌钱包、鞋子等，苦等两个多月，一直没收到货，要求退钱也被拒。

报道出街后，李荣达和Pornsak当天立即开直播，向粉丝解释货物延误的原由，并公开道歉。

两人在直播中称，此次代购受疫情影响，不仅物流严重延误，也因各种因素导致货物破损、卡关，公司最终不止不赚钱，反而还蒙受巨大损失。

李荣达说：“我们在欧洲也已10几天不敢开直播接单，每一天都在亏钱，因代购的商品都未计算12%的手续费和消费税，我们根本没从小达达（粉丝）身上赚一分钱。我们是靠收视率赚钱，当我们有很高的收视率时，广告商就会找上门。”

李荣达也解释，当初开直播代购时已声明不能退款和更换。他向提出质疑的网友喊话，指自己卖了千万元的货物，若全都退款，三名创办人都需宣布破产。“我不是一个包赚50%，有的甚至没赚钱，全部都退款，我们就亏死。”

Pornsak也道歉说，理解顾客未收到货的心情，他希望大家再给他们一些时间、一次机会。

承诺不会欠过年

另外，两人也在直播中透露，目前正积极与物流供应商合作解决问题，并承诺所有的逾期订单将在2月15日之前送达，否则将全数退款。

李荣达说到，“我们不会欠过年，也一定会送货，现在全球都因疫情延误送货，希望大家原谅我们，给我们一些进步的空间。”