死因保密韩女星明出殡《雪降花》会否保留戏份未定

（首尔讯）29岁韩国女星金美秀（Kim Mi-soo）出道7年，最近在JTBC新剧《雪降花》饰演女主角Blackpink成员智秀（Jisoo）的大学好友，还接了新戏Disney+原创韩剧《第六感之吻》（Kiss Sixth Sense），事业正要起飞，昨（5日）却惊传猝逝。

她芳年早逝，家属十分心痛。她的爸爸过往常在IG替女儿宣传新戏、分享采访报道，希望网民多多关注收看，如今白发人送黑发人，令人鼻酸。

金美秀的父亲是补习班的韩国史老师，IG上经常可见他帮女儿宣传的贴文。在独立电影、短剧奋斗多年的金美秀，2019年以只有2集的JTBC短剧《麝香猫人》踏入电视圈，爸爸当时分享新闻照片打剧，广邀网民收看支持。

金美秀2020年首次接到长集数的电视剧，在tvN《哈罗掰掰我是鬼妈妈》扮演金泰希的妹妹，爸爸再开心发文为女儿打气。剧终后他转贴女儿受访报道的链接，字里行间可以感受到他以女儿为荣。没想到父女从此天人永隔，网民涌入IG哀悼，要金爸爸节哀。

金美秀明天出殡，丧礼遵照家属意思不公开。据悉她已拍完《雪降花》的所有戏份，本周六播出的第8集是否保留她的画面，JTBC说还没定案，必须再与家属、经纪公司讨论。