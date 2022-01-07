敲碗等官宣！预测下一对结婚的艺人

2021年的演艺圈为我们留下不少残“渣”，但幸好也有不少喜事，冲走一些乌烟瘴气。去年单是在本地就有林慧玲、陈泂江、谢俊峰和卢传瑾宣布订婚或结婚的好消息，歌手陈伟联也在今年1月2日和圈外女友举行了婚礼。喜事一桩接一桩，记者追新闻追得气喘喘但还是很替结婚的艺人开心，只不过……跪求接下来要官宣喜讯的艺人们，可以不要选在晚餐或下班时间吗？让记者们好好吃饭（最好还可以好好冲凉），胜造七级浮屠！

如果说结婚会“传染”，那么希望很快我们又听到好消息。谁会是下一对结婚的艺人情侣档呢？大家不妨一起来预测。

陈凤玲+徐鸣杰（结婚指数：★★★★）

徐鸣杰（左）和陈凤玲相恋多年恩爱如昔。（取自IG）

这一对让大家敲到碗都快破了！陈凤玲（37岁）和徐鸣杰（33岁）2016年10月公开恋情，当时两人已经交往10个月，算起来已经相恋六年。他们感情一直很稳定，稳定到大家认定下一对结婚的本地艺人非他们莫属，以致于一有风吹草动就引起各方揣测，比如陈凤玲在新春节目中被问到会否在鼠年当新娘时，回了一声“会”，大家就敲锣打鼓了。又比如她在Instagram（IG）分享甜蜜合照，写下心情：“在这一天，我只想谢谢鸣杰选择爱我，陪伴我。”大家又以为她要嫁了，但其实她只是出席前DJ王盟友的婚礼有感而发。

但这一对确实很有可能成为下一对共结连理的本地艺人。两人交往至今甜蜜如初，不时在社交平台晒恩爱，而且双方这些年都不曾传出绯闻，实属难得。从IG上所见，他们最近圣诞节、跨年、元旦和早前的生日都一起度过，徐鸣杰还尝试下厨为爱人烹煮美食，看来已准备好要当“家庭煮夫”了，那就快快把凤玲娶回家吧！

洪凌+张钧淯（结婚指数：★★★）

张钧淯（左）和洪凌视彼此为灵魂伴侣。（取自IG）

洪凌（27岁）和张钧淯（32岁）2018年在IG上认爱，当时他们已经相恋三年。洪凌公布恋情时形容男友是她最好的朋友、人肉日记以及另一半，并感谢对方接受真实的自己。张钧淯则说：“最好的爱是能唤醒灵魂的那种。我想成为你唯一需要握的那双手。”

两人交往超过六年还是很甜蜜，依旧是彼此重要的灵魂伴侣。张钧淯去年生日时洪凌在IG上写道：“张先生，生日快乐! 谢谢你出现在我的生命里。”圣诞节两人也晒合照一同度佳节。

两人感情稳定，也到了适婚年龄，那还在等什么？洪凌日前在《你也可以是天使4》拍摄现场接受访问，她坦言看到身边那么多艺人朋友结婚，很是心动，“我确实对结婚有一点幻想，但我还很年轻，事业还没有稳定。我们想以事业为重，当然是会结婚，但那是几年后的事。”她承认自己是“冲动派”，所以需要靠理性去战胜感性，但……会不会哪天她的理性失守，决定冲动一次呢？

陈一心+崇喆（结婚指数：★★）

崇喆（左）和陈一心志趣相投，默契很好。（取自IG）

这一对热恋中的小情侣可说是甜到漏。陈一心（21岁）和崇喆（27岁）去年三月在IG上公开恋情，两人2019年一起演出《青春的旋律》而认识，后来一起参演英语校园剧《纯爱手册》（The Teenage Textbook）因为志趣相投而渐渐走在一起。

交往超过两年的他们不时在IG分享一起宅度假、合唱歌曲、共度节日的照片，甜蜜指数破表。陈一心曾在访问中透露欣赏男友的贴心，“我是容易焦虑的人，而他总是能轻易地让我平静下来。”崇喆则认为一心是个思想成熟的女孩，并且庆幸女友一家人已把他视为家人。

虽然感情稳定而甜蜜，但毕竟陈一心年纪尚轻，如今谈论婚嫁仍早了一点，向云和陈之财要喝女婿茶，应该还要再等等。

【海外篇】

玄彬+孙艺真（结婚指数：★★★★★）

男神玄彬（左）和女神孙艺真的恋情备受祝福。（互联网）

如无变卦（呸呸呸!）今年就是坐着等这一对官宣婚讯了。玄彬（39岁）和孙艺真（39岁）的男神女神配去年元旦被爆出来，当时他们已经相恋了八个月，《爱的迫降》的CP从戏里爱到戏外，让粉丝们都替他们感到开心。

两人不时传出即将结婚的消息，去年6月一名电影界工作人员爆料玄彬特意空出了2022年的行程，预告两人将于明年结婚。还有演艺界相关人士说，玄彬和孙艺真原本打算在2020年下半年结婚但后来延后，但相信最晚会在2022年年初结婚。

马国明+汤洛雯（结婚指数：★★★★）

粉丝都期待马国明（左）把汤洛雯娶回家。（互联网）

马国明（47岁）被黄心颖情伤之后恋上汤洛雯（34岁），大家为这绝世好男友感到开心的同时，也希望老大不小的他可以早点成家。

去年9月香港媒体报道汤洛雯成功说服马国明在TVB电视城附近筑爱巢“同居试婚”，后来又传出两人已谈婚论嫁，马国明连结婚戒指都订制好了，但两人受访时双双否认要在2022年结婚的传闻。

汤洛雯透露两人都忙于工作，短期内没有结婚的打算，但她直赞男友为人踏实，给了她非常大的安全感，一旦彼此准备好，觉得时间点合适的话，她不介意主动向男方求婚。哇，等什么呢？这年头好男人难寻，快给他狠狠地“求”下去！