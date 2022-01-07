几乎每天和观众见面 鐘琴霸屏综艺节目

2021年综艺阿姐鐘琴几乎零戏剧作品，火力全开主持了多档综艺节目，本月她有两档新节目播出——《小偏方 大拆解2》（周五）以及《古早味侦探3》（周四），包括在播的《欢喜大世界2》（周一）以及常驻的《缤纷万千在昇菘》（周六），一周竟有四档节目播出，她自己都笑说：“观众每天都会见到我。”

鐘琴参与主持的综艺节目《小偏方 大拆解2》今晚（1月7日）在8频道播出第一集，这档综艺节目每集都有一个主题，并邀请一名艺人嘉宾和主持人一起和中西医师以及营养师等讨论民间的小偏方是否有效，并进行拆解，向观众传递正确的治疗观念。

锻炼身体保持健康

鐘琴昨天受访时透露，第一集的艺人嘉宾是沈志豪，两人和专业人士进行哮喘病小偏方的讨论。比如有人推荐用冬虫夏草或是鳄鱼肉的小偏方来治疗哮喘病，那么主持人就会和医生以及营养师来探讨，鳄鱼肉真的对呼吸道有帮助吗？

鐘琴表示，这档节目中的小偏方对于调理身体是有一点帮助的，但她提醒观众，使用这些小偏方来医治自己是不正确的，如果患疾还是要看专业医生。

鐘琴也表示，自己从来没有用过小偏方，但不是不相信，而是一直没有使用药膳的饮食习惯。

她认为，虽然药膳有一些补足的作用，但大家想要保持健康，最重要、也是最基本的还是要锻炼身体才会远离疾病。“运动很重要，有的人觉得自己老了不能动了，但你看济州岛的蛙女90多岁还在工作，年长人士不能只坐在家里看电视，对身体有很大伤害的。”

本月开拍新剧

鐘琴为了主持刚过去的元旦大型迎新年活动，将一头长发剪掉。她笑说，长发并不适合自己，因性格着急，加上马上要进组拍新戏，不想每天花太多时间在梳洗上。

近一年没有拍戏剧作品的鐘琴透露，本月下旬将开拍一部新剧，不过详情依然还不能向外界透露，只表示是过往参与的戏剧作品的续集，剧中依然是演妈妈角色。

她否认剪掉长发是新角色所需，只解释说，长发并不适合她的生活方式。“我很喜欢运动，但长发打理起来比较麻烦，因此也影响了运动量，疫情以来都长胖了许多，所以在新年前告诉自己，希望能恢复以前的生活方式，所以将一头长发剪掉。”

除了月底要拍新剧，鐘琴最近也在忙着农历新年的两档节目，不过她表示，今年在牛车水的迎新节目只能在直播间进行，但“春到河畔”是否在户外主持目前还不知晓。

《古早味侦探3》 直言观众看了会饿

新传媒前天公布2021年本地剧以及综艺节目收视率排行榜，鐘琴参与主持的《古早味侦探2》排名第5。

《古早味侦探3》本月20日首播，鐘琴希望观众能继续支持这档美食节目，直言观众看了会饿。

她透露，制作组这次拍得蛮用心，不仅用新的摄影器材和新的拍摄手法，也搜肠刮肚找到一些很正宗的古早味的档口和餐馆。不仅首次加入了网红和主持人一起寻找古早味，连参与的厨师颜值都很高，令她直呼拍摄过程非常愉快。