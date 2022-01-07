96.3好FM UFM100.3首合作 DJ说故事给小学生听

（本地讯）为支持周星瞿基金慈善阅读计划《一书一故事》，新报业媒体旗下两家中文电台96.3好FM和UFM100.3两台DJ倾巢而出拍摄朗读故事视频，帮本地小学筹集童书。

《一书一故事》由周星瞿基金发起，希望扩展新加坡小学图书馆的华文藏书，同时推广华文阅读，邀请公众自拍说故事视频，基金会以“一个视频赠一册图书”的原则，捐赠华文图书给本地小学。

新报业媒体中文电台高级节目经理洪菁云表示，这次出动两台DJ支持《一书一故事》，除了为慈善出力以外，鼓励阅读风气、让孩子有更多管道接触华文，也是作为中文电台应当不遗余力做的事。

对于能以自己的声音说故事给孩童听，并帮本地小学筹集童书，DJ们都感到兴奋不已，当了妈妈的96.3好FM和UFM100.3 DJ 丽仪与欣盈自认是说故事高手，欣盈表示说故事的诀窍是语速要慢，结合夸张的声音、表情、动作和互动，才能吸引孩子稍纵即逝的注意力！

丽仪传授给小孩说故事的诀窍：“一定要放下大人的身段，从小孩的角度很投入地去说故事给他们听，孩子眼神里的专注是最好的回报！”

丽梅 杰奇 献出“第一次”

对未婚的DJ来说，说故事给孩童听是一大挑战！

96.3 DJ杰奇自嘲录制过程十分吃力，不是觉得自己笑得太假就是太严肃，录了好几次才勉强过关，他笑说：“整张脸都僵掉了！”

UFM100.3 DJ丽梅表示为了让故事生动，强迫自己做出娃娃音，好几次录到一半笑场，但结束后还是觉得有趣很有成就感。

小猪曾在求学时期当过“说故事保姆”，但总是不能抓住孩子注意力；国贤则回忆当年当学校代课老师时，被校长点名在新年活动上给孩子说故事。

为了更好的推广华文阅读，电台也在Awedio应用程序特别开设活动专属播客（Podcast），把DJ和艺人们的故事制作成有声版本，鼓励听众和孩子一起收听。另，除了DJ们之外，《一书一故事》也找来本地艺人欧菁仙和刘子绚参与。

DJ和艺人们的说故事视频也可在官方Instagram账号@everybookastory观赏。

《一书一故事》在去年筹得约390本童书，电台和基金会鼓励更多公众一起参与，报名和详情可上网：www.everybookastory.com/registration。